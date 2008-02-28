Раздел: Культура
Ева Лонгория тронула сеть фото с сыном
Мальчиком заметно подрос.
Голливудская актриса Ева Лонгория, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Отчаянные домохозяйки", только 8 месяцев назад, в июне 2018 года, родила первенца от мужа Хосе Антонио Бастона – мальчика Сантьяго. После родов звезда быстро вышла из декрета и начала сочетать материнство с работой.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Ева опубликовала новый снимок с мальчиком, который заметно подрос, на своей странице в Instagram.
На черно-белом фото Лонгорія держит на руках малыша Сантьяго и улыбается вместе с ним на камеру.
Читайте также: Ева Лонгория похвасталась подросшим сыном
"Его улыбка заставляет меня улыбаться", – отметила звездная мама в подписи.
Голливудская актриса Ева Лонгория, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Отчаянные домохозяйки", только 8 месяцев назад, в июне 2018 года, родила первенца от мужа Хосе Антонио Бастона – мальчика Сантьяго. После родов звезда быстро вышла из декрета и начала сочетать материнство с работой.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Ева опубликовала новый снимок с мальчиком, который заметно подрос, на своей странице в Instagram.
На черно-белом фото Лонгорія держит на руках малыша Сантьяго и улыбается вместе с ним на камеру.
Читайте также: Ева Лонгория похвасталась подросшим сыном
"Его улыбка заставляет меня улыбаться", – отметила звездная мама в подписи.
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