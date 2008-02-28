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Раздел: Культура  
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Ева Лонгория тронула сеть фото с сыном

Ева Лонгория тронула сеть фото с сыном Мальчиком заметно подрос.

Голливудская актриса Ева Лонгория, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Отчаянные домохозяйки", только 8 месяцев назад, в июне 2018 года, родила первенца от мужа Хосе Антонио Бастона – мальчика Сантьяго. После родов звезда быстро вышла из декрета и начала сочетать материнство с работой.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Ева опубликовала новый снимок с мальчиком, который заметно подрос, на своей странице в Instagram.

На черно-белом фото Лонгорія держит на руках малыша Сантьяго и улыбается вместе с ним на камеру.

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"Его улыбка заставляет меня улыбаться", – отметила звездная мама в подписи.
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 Теги: Ева Лонгория, фото, сын

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