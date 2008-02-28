В НОТУ рассказали, как ANNA MARIA оказалась на Нацотборе

За сестер Анну и Марию Опанасюк "подписались" многие артисты.



Администрация Общественного не искала сознательно "благонадежных исполнителей" для Нацотбора на Евровидение-2019 – важна была песня. Никто не ожидал такого резонанса.



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Поэтому "никто не думал" о таких последствиях сотрудничества со скандальным дуэтом, сообщила представитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Александра Кольцова на пресс конференции.



"Мы не искали на песенный конкурс "благонадежных", мы искали песню. Если бы мы выбирали только патриотически настроенных артистов – тогда надо было снизить требования шоу. Я утвердила ANNA MARIA и несу за это персональную ответственность", – сказала она.



Она также отметила, что за сестер Анну и Марию Опанасюк "подписались" многие артисты. К тому же девушки "15 лет выступали спокойно в Украине и на Майдане".



Тем более была неплохая песня, они ярко смотрелись на сцене, и от них ожидали какого-то месседжа. В певиц есть своя история, они долго шли к своей цели, а для шоу это и нужно,– добавила Кольцова.



Дальнейший скандал вокруг сестер исполнительниц стал "огромным сюрпризом". Александра Кольцова также отметила, что нет конкретного виновника в том, что в обществе произошла такая ситуация.



Со своей стороны глава НОТУ Зураб Аласания добавил, что к последствиям выступления дуэта никто не был готов, "были немного расслабленные". Однако "Общественное вещание" может взять на себя ответственность за этот скандал.



"Раньше не было таких случаев с артистами. Я беру на себя ответственность за то, что не поставили вопрос о гражданской позиции артистов, которые подают свои кандидатуры на Национальный отбор. Мы не уделили этому должного внимания", – заявил Аласания.



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Отметим, скандал вызвал эфир с сестрами Опанасюк на одном из украинских телеканалов. Они отказывались отвечать на вопросы об агрессии России в Украине, а Крым назвали "нашим". Также они сказали, что Украина просто потеряла полуостров. Впоследствии выяснилось, что родители певиц до сих пор живут в Крыму, а мама девушек публикует скандальные сообщения, поддерживая сепаратистов.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Администрация Общественного не искала сознательно "благонадежных исполнителей" для Нацотбора на Евровидение-2019 – важна была песня. Никто не ожидал такого резонанса.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua Поэтому "никто не думал" о таких последствиях сотрудничества со скандальным дуэтом, сообщила представитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Александра Кольцова на пресс конференции."Мы не искали на песенный конкурс "благонадежных", мы искали песню. Если бы мы выбирали только патриотически настроенных артистов – тогда надо было снизить требования шоу. Я утвердила ANNA MARIA и несу за это персональную ответственность", – сказала она.Она также отметила, что за сестер Анну и Марию Опанасюк "подписались" многие артисты. К тому же девушки "15 лет выступали спокойно в Украине и на Майдане".Тем более была неплохая песня, они ярко смотрелись на сцене, и от них ожидали какого-то месседжа. В певиц есть своя история, они долго шли к своей цели, а для шоу это и нужно,– добавила Кольцова.Дальнейший скандал вокруг сестер исполнительниц стал "огромным сюрпризом". Александра Кольцова также отметила, что нет конкретного виновника в том, что в обществе произошла такая ситуация.Со своей стороны глава НОТУ Зураб Аласания добавил, что к последствиям выступления дуэта никто не был готов, "были немного расслабленные". Однако "Общественное вещание" может взять на себя ответственность за этот скандал."Раньше не было таких случаев с артистами. Я беру на себя ответственность за то, что не поставили вопрос о гражданской позиции артистов, которые подают свои кандидатуры на Национальный отбор. Мы не уделили этому должного внимания", – заявил Аласания.Отметим, скандал вызвал эфир с сестрами Опанасюк на одном из украинских телеканалов. Они отказывались отвечать на вопросы об агрессии России в Украине, а Крым назвали "нашим". Также они сказали, что Украина просто потеряла полуостров. Впоследствии выяснилось, что родители певиц до сих пор живут в Крыму, а мама девушек публикует скандальные сообщения, поддерживая сепаратистов.





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