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Раздел: Культура  
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Надя Дорофеева восхитила фанатов новым снимком

Надя Дорофеева восхитила фанатов новым снимкомПоклонники в восторге от Дорофеевой

Надя Дорофеева, которая осуществила давнюю мечту, часто экспериментирует с одеждой и покоряет своих поклонников. Певица выставила новое фото на своей странице в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

Поклонники Дорофеевой оценили новую фотографию и оставили много комментариев.

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"Надюш, выставляй больше крутых фото пожалуйста", - прокомментировала k._mandarishka. "Ты супер!", - написал makss49. "Надя, ты очень красивая!", - отметила nemchenko3907. "Классная фотка", - написала iu.lia3965. "Сделала грудь?", - отметила iraboom09.

Надя Дорофеева восхитила фанатов новым снимком
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 Теги: Надя Дорофеева, снимки

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