Тина Кароль поразила новым образом

Тина Кароль в последнее время буквально вскружила головы поклонников целой серией порой откровенных, порой задумчивых, но всегда ярких образов. Иногда фанаты критиковали Кароль и все же не один fashion-лук не оставил равнодушным, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна Теперь же Кароль интригует поклонников закулисьем съемок нового выпуска популярного шоу Голос країни, в рамках которого исполнительница является членом жюри (вместе с Потапом и Дан Баланом). Так, на своей instagram-страничке певица опубликовала всего несколько эффектных фото, на которых показывает детали своего стильного аутфита.На Тине – клетчатое платье с кокетливой молнией в районе декольте от любимого бренда the Coat by Katya Silchenko. К слову, ранее ведущая проекта Голос країни Катя Осадчая также показывала поклонникам свой новый образ. И также в летнем платье the Coat. Советуем рассмотреть внимательнее ее воздушный лук.Вернемся же к Тине Кароль. На ножках певицы – оригинальные босоножки с эластичной резинкой от бренда FENDI.Однако больше всего внимания привлекает женственная ретро-укладка Тины. Волосы аккуратно уложены на одну сторону и немного завиты крупными волнами. Из декора - две милые красные заколки.В макияже акцент сделан на глаза и, конечно же, губы исполнительницы. Только вот на этот раз вместо узнаваемой алой помады Тина использовала более приглушенный цвет.