» » Ани Лорак подчеркнула фигуру латексным платьем
Раздел: Культура  
0

Ани Лорак подчеркнула фигуру латексным платьем

Ани Лорак подчеркнула фигуру латексным платьемНаряд красиво выделяет зону декольте.

Известная украинская певица Ани Лорак, презентуя свое шоу "Дива", решила в очередной раз подогреть интерес публики к своей персоне. На своей странице в соцсети артистка выложила новое фото, на котором позирует в соблазнительном образе на церемонии награждения премии ZDAWARDS, передает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.

Как оказалось, украинская звезда удостоилась сразу трех номинаций престижной премии в России. ZDAWARDS – это старейшая в России музыкальная премия культовой рубрики «Звуковая дорожка». На церемонию награждения Ани Лорак пришла в облегающем латексном платье черного цвета. Этот наряд подчеркивает стройную фигуру звезды, и красиво выделяет зону декольте. На ее ногах черные босоножки, в ушах серьги. Волосы Лорак распущены в аккуратной укладке, а на ее лице яркий макияж.

Читайте также: Ани Лорак подчеркнула стройную фигуру узким платьем

На фотографии, которая появилась на странице Лорак, она держит в руках три награды, которые получила. В подписи к фото Ани рассказала, за что ее наградили. "Лучшая певица. Лучшее #шоуДива. Sexy Singer. Благодарю всех, кто голосовал за меня! Спасибо моей лучшей команде! @zdawards и @artur_gasparyan_mk! Спасибо моим дорогим поклонникам!", - написала певица.
Ани Лорак подчеркнула фигуру латексным платьем
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Ани Лорак, латекс, платье, фигура

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:35 » Автор: Алена Шимко
     505
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх