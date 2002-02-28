Раздел: Культура
Ани Лорак подчеркнула фигуру латексным платьем
Наряд красиво выделяет зону декольте.
Известная украинская певица Ани Лорак, презентуя свое шоу "Дива", решила в очередной раз подогреть интерес публики к своей персоне. На своей странице в соцсети артистка выложила новое фото, на котором позирует в соблазнительном образе на церемонии награждения премии ZDAWARDS, передает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.
Как оказалось, украинская звезда удостоилась сразу трех номинаций престижной премии в России. ZDAWARDS – это старейшая в России музыкальная премия культовой рубрики «Звуковая дорожка». На церемонию награждения Ани Лорак пришла в облегающем латексном платье черного цвета. Этот наряд подчеркивает стройную фигуру звезды, и красиво выделяет зону декольте. На ее ногах черные босоножки, в ушах серьги. Волосы Лорак распущены в аккуратной укладке, а на ее лице яркий макияж.
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На фотографии, которая появилась на странице Лорак, она держит в руках три награды, которые получила. В подписи к фото Ани рассказала, за что ее наградили. "Лучшая певица. Лучшее #шоуДива. Sexy Singer. Благодарю всех, кто голосовал за меня! Спасибо моей лучшей команде! @zdawards и @artur_gasparyan_mk! Спасибо моим дорогим поклонникам!", - написала певица.
Известная украинская певица Ани Лорак, презентуя свое шоу "Дива", решила в очередной раз подогреть интерес публики к своей персоне. На своей странице в соцсети артистка выложила новое фото, на котором позирует в соблазнительном образе на церемонии награждения премии ZDAWARDS, передает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.
Как оказалось, украинская звезда удостоилась сразу трех номинаций престижной премии в России. ZDAWARDS – это старейшая в России музыкальная премия культовой рубрики «Звуковая дорожка». На церемонию награждения Ани Лорак пришла в облегающем латексном платье черного цвета. Этот наряд подчеркивает стройную фигуру звезды, и красиво выделяет зону декольте. На ее ногах черные босоножки, в ушах серьги. Волосы Лорак распущены в аккуратной укладке, а на ее лице яркий макияж.
Читайте также: Ани Лорак подчеркнула стройную фигуру узким платьем
На фотографии, которая появилась на странице Лорак, она держит в руках три награды, которые получила. В подписи к фото Ани рассказала, за что ее наградили. "Лучшая певица. Лучшее #шоуДива. Sexy Singer. Благодарю всех, кто голосовал за меня! Спасибо моей лучшей команде! @zdawards и @artur_gasparyan_mk! Спасибо моим дорогим поклонникам!", - написала певица.
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