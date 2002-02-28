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Раздел: Культура  
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Тина Кароль позировала в соблазнительном наряде без макияжа

Тина Кароль позировала в соблазнительном наряде без макияжаПевица предстала в очень нежном образе.

34-летняя артистка недавно публиковала снимки из нового фотосета, на них она была запечатлена в откровенных нарядах, в корсете и прозрачном платье и, конечно, со своим фирменным макияжем, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Теперь же на странице Кароль появилось фото, где певица запечатлена в очень нежном образе. Фото снято словно на старую пленку, Тина одета в белый объемный топ с глубоким декольте и открытыми плечами, ее волосы распущены, а на лице словно и нету совсем макияжа.

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Певицу в таком образе просто не узнать. Публика привыкла видеть Кароль с красной помадой на губах, с идеальной укладкой и непременно на каблуках. А вам нравится такой образ певицы?
Тина Кароль позировала в соблазнительном наряде без макияжа
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 Теги: Тина Кароль, без макияжа, декольте

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Сегодня, 11:02 » Автор: Алена Шимко
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