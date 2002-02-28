Раздел: Культура
Тина Кароль позировала в соблазнительном наряде без макияжа
Певица предстала в очень нежном образе.
34-летняя артистка недавно публиковала снимки из нового фотосета, на них она была запечатлена в откровенных нарядах, в корсете и прозрачном платье и, конечно, со своим фирменным макияжем, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Теперь же на странице Кароль появилось фото, где певица запечатлена в очень нежном образе. Фото снято словно на старую пленку, Тина одета в белый объемный топ с глубоким декольте и открытыми плечами, ее волосы распущены, а на лице словно и нету совсем макияжа.
Читайте также: Тина Кароль снялась в роскошном наряде
Певицу в таком образе просто не узнать. Публика привыкла видеть Кароль с красной помадой на губах, с идеальной укладкой и непременно на каблуках. А вам нравится такой образ певицы?
34-летняя артистка недавно публиковала снимки из нового фотосета, на них она была запечатлена в откровенных нарядах, в корсете и прозрачном платье и, конечно, со своим фирменным макияжем, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Теперь же на странице Кароль появилось фото, где певица запечатлена в очень нежном образе. Фото снято словно на старую пленку, Тина одета в белый объемный топ с глубоким декольте и открытыми плечами, ее волосы распущены, а на лице словно и нету совсем макияжа.
Читайте также: Тина Кароль снялась в роскошном наряде
Певицу в таком образе просто не узнать. Публика привыкла видеть Кароль с красной помадой на губах, с идеальной укладкой и непременно на каблуках. А вам нравится такой образ певицы?
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
744
0
Оставьте свой комментарий