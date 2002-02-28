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Раздел: Культура  
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Настя Каменских "нарвалась" на критику за вульгарный образ

Настя Каменских "нарвалась" на критику за вульгарный образДерзкий образ не понравился фанатам.

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских (NK), которая недавно рассказала, что ей неоднократно предлагали интим за деньги, нарвалась на критику из-за внешнего вида, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лайм.

На странице в Instagram певица опубликовала снимок из гримерной комнаты. Для весеннего концерта во Дворце "Украина" Каменских выбрала откровенный и сексуальный наряд. На фото Настя предстала в костюме, состоящем из боди с блестящей вышивкой и мини-юбки с поясом.

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"Не стесняйся", - подписала кадр звезда. Образ Насти вызвал споры. Подписчики обвинили исполнительницу в вульгарности и пошлости.
Настя Каменских "нарвалась" на критику за вульгарный образ
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 Теги: Настя Каменских, критика, пошлость, вульгарность

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Сегодня, 12:32 » Автор: Алена Шимко
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