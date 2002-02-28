Раздел: Культура
Вера Брежнева побаловала мужчин постельным фото
Певица приехала в Париж.
Популярная украинская певица Вера Брежнева поделилась с подписчиками серией фотографий, передает Хроника.инфо со ссылкой на Facebook.
Певица позирует в постели. На ней только белый халат и задумчивая улыбка. Знаменитость сообщила, что находится в Париже.
"Как интересно устроена жизнь... Сегодняшний день я должна была провести в одном городе, с прекрасными людьми, но судьба распорядилась иначе, и я оказалась .... в Париже... в любимом @leroyalmonceau . Но мое ❤ всегда с вами, в какой бы точке мира я ни была ;)" - подписала снимки Вера.
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Фанаты отметили мечтательное настроение артистки лайками и многочисленными комплиментами.
Популярная украинская певица Вера Брежнева поделилась с подписчиками серией фотографий, передает Хроника.инфо со ссылкой на Facebook.
Певица позирует в постели. На ней только белый халат и задумчивая улыбка. Знаменитость сообщила, что находится в Париже.
"Как интересно устроена жизнь... Сегодняшний день я должна была провести в одном городе, с прекрасными людьми, но судьба распорядилась иначе, и я оказалась .... в Париже... в любимом @leroyalmonceau . Но мое ❤ всегда с вами, в какой бы точке мира я ни была ;)" - подписала снимки Вера.
Читайте также: Вера Брежнева побаловала мужчин пикантным снимком
Фанаты отметили мечтательное настроение артистки лайками и многочисленными комплиментами.
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