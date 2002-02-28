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Леся Никитюк удивила смелым заявлением

Леся Никитюк удивила смелым заявлениемНикитюк беспокоит ситуация вокруг Евровидения-2019

Ведущая Леся Никитюк удивила поклонников смелым заявлением в соцсети. Никитюк беспокоит ситуация, которая сложилась вокруг Евровидения-2019, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лайм.

Звезда Нового канала предложила свой способ решения. Леся заявила, что готова поехать на песенный конкурс."Я не знаю, как вы, но я терпеть это безобразие не готова. Поэтому я четко для себя решила, что на Евровидение поеду...я! А если вы вдруг не услышите мою песню по телеку - знайте: в Израиле ее обрезали", - говорит Никитюк.

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Таким оригинальным образом ведущая знаменитость оригинально анонсировала свой новый видеоблог на YouTube.
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 Теги: Леся Никитюк, Евровидение-2019

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