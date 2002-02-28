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Раздел: Культура  
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Николай Тищенко показал подросшего сына

Николай Тищенко показал подросшего сынаУкраинский ресторатор растрогал Сеть.

Украинский ресторатор и телеведущий Николай Тищенко регулярно радует подписчиков своей Instagram-страницы красочными публикациям. Бизнесмен много путешествует с женой и маленьким сыном, который является практически постоянным гостем новых постов папы. Давид родился весной 2017 года, так что в 2019 он отпразднует двухлетие, передает Хроника.инфо со ссылкой на clutch.ua.

Николай Тищенко опубликовал на своей странице в Instagram видео с прошлого года. На нем он запечатлен с малышом Давидом, которому на тот момент едва ли исполнился годик. На видеозаписи папа кормит малыша с ложечки, а тот смеется и радуется. Публикацию Николай, очевидно, приурочил к скорому дню рождения малыша.

«Год назад. В этот день! Уже этого малыша не узнать. Кто помнит такого толстенького Давида?», - подписал видео Николай.

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Подписчики живо отреагировали на новую публикацию известного ресторатора: «Масик такой», «Милейшее видео», «Такой милаш», «Настоящий Реальный Папа», «Совершенно не толстый», «Какой же он милый», «Пацаны зажигают», «Давид - суперовый мальчик, а Вы суперовый папа», «Такой няшка. Папа, корми сынулю, не отвлекайся», «Просто нет равных», «Папа, кормящий», «Счастливый папа», «Пацаны зажигают».
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 Теги: Николай Тищенко, сын

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