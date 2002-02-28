Раздел: Культура
Регина Тодоренко пожаловалась на истощение
Певица улетает в другую страну.
Регина Тодоренко решила немного пооткровенничать со своими подписчиками и показать им, скажем так, изнанку своей профессии. Ведь не успела известная телеведущая родить первенца (в начале декабря 2018), как едва ли не сразу же приступила к съемкам новых блогов, подготовке передач (как например, новый сезон шоу "Мейкаперы"), сниматься в интервью и т.д. Конечно же, экс-звезде "Орла и Решки" необходимо также ухаживать за сыночком Михаилом, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Тодоренко вынуждена была признать, что такой режим ее окончательно вымотал – ведущая устала физически.
На своей instagram-страничке Регина опубликовала "уставшее" фото без макияжа. Ведущая находится в аэропорту и сообщает поклонникам, что улетает в теплую страну. Пока что не говорит, куда именно. Но летит не отдыхать, а вновь работать. Регина надеется, что получится совместить рабочую поездку с отпуском.
Так, Тодоренко уточнила, что уже давно ей не удавалось элементарно выспаться.
"В феврале у меня было 24 съемочных дня и 4 выходных, за время которых я болела", - признается телеведущая.
Регина пишет, что иногда чувствовала себя "просроченной сосиской".
"И даже сейчас мне не хватает сил, чтобы дописать этот пост, но знаете, я довольна проделанной работой!... Только мужу время не успела уделить, но я наверстаю, обещаю Влад", - пишет Тодоренко.
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Поклонники Тодоренко поспешили поддержать свою любимицу. Некоторые стали интересоваться, куда же улетает ведущая:
Орел и решку снимать?)
Какая ты красивая
Такая хорошенькая!)
Я не спала полноценно больше года, пока не перестала грудью кормить, так что все еще впереди!
Вы большая молодец!
Регина, хорошо поработать и прекрасно отдохнуть)
Региночка, не скучаешь по золотым денечкам, когда вы с Лесей (ред. – Никитюк) колесили в "Орле и решке"? А я скучаю, до сих пор радуюсь, когда повторы ваши на "Пятнице" вижу
Такая натуральная. Красотка
Отдых нужен, зачем себя перетруждать, нужно быть с ребенком, всех денег не заработаешь!
Приятного отдыха и не менее приятной работы! С первым днем весны!
Регина Тодоренко решила немного пооткровенничать со своими подписчиками и показать им, скажем так, изнанку своей профессии. Ведь не успела известная телеведущая родить первенца (в начале декабря 2018), как едва ли не сразу же приступила к съемкам новых блогов, подготовке передач (как например, новый сезон шоу "Мейкаперы"), сниматься в интервью и т.д. Конечно же, экс-звезде "Орла и Решки" необходимо также ухаживать за сыночком Михаилом, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Тодоренко вынуждена была признать, что такой режим ее окончательно вымотал – ведущая устала физически.
На своей instagram-страничке Регина опубликовала "уставшее" фото без макияжа. Ведущая находится в аэропорту и сообщает поклонникам, что улетает в теплую страну. Пока что не говорит, куда именно. Но летит не отдыхать, а вновь работать. Регина надеется, что получится совместить рабочую поездку с отпуском.
Так, Тодоренко уточнила, что уже давно ей не удавалось элементарно выспаться.
"В феврале у меня было 24 съемочных дня и 4 выходных, за время которых я болела", - признается телеведущая.
Регина пишет, что иногда чувствовала себя "просроченной сосиской".
"И даже сейчас мне не хватает сил, чтобы дописать этот пост, но знаете, я довольна проделанной работой!... Только мужу время не успела уделить, но я наверстаю, обещаю Влад", - пишет Тодоренко.
Читайте также: Регина Тодоренко показала беременный живот
Поклонники Тодоренко поспешили поддержать свою любимицу. Некоторые стали интересоваться, куда же улетает ведущая:
Орел и решку снимать?)
Какая ты красивая
Такая хорошенькая!)
Я не спала полноценно больше года, пока не перестала грудью кормить, так что все еще впереди!
Вы большая молодец!
Регина, хорошо поработать и прекрасно отдохнуть)
Региночка, не скучаешь по золотым денечкам, когда вы с Лесей (ред. – Никитюк) колесили в "Орле и решке"? А я скучаю, до сих пор радуюсь, когда повторы ваши на "Пятнице" вижу
Такая натуральная. Красотка
Отдых нужен, зачем себя перетруждать, нужно быть с ребенком, всех денег не заработаешь!
Приятного отдыха и не менее приятной работы! С первым днем весны!
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