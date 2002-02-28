» » Наоми Кэмпбелл очаровала шикарным платьем с крыльями
Раздел: Культура  
0

Наоми Кэмпбелл очаровала шикарным платьем с крыльями

Наоми Кэмпбелл очаровала шикарным платьем с крыльями48-летняя модель Наоми Кэмпбелл вышла в свет в роскошном наряде.

В Париже в павильоне Cambon прошла вечеринка La Nuit by Sofitel, организованная в честь издания Карин Ройтфельд. Мероприятие посетили многие голливудские знаменитости и в том числе супермодель Наоми Кэмпбелл, которая на днях блистала в платье Alexander McQueen на вечеринке "Оскара 2019", передает Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.

48-летняя знаменитость выбрала эффектное синее платье с "крыльями" из коллекции Iris Van Herpen. Верх платья выполнен из прозрачной ткани пудрового оттенка.

В макияже глаз у голливудской звезды преобладал бордовый оттенок. Из украшений "черная пантера" выбрала цепочку с двойным оборотом, браслеты и кольцо с крупным камнем. Стоит отметить, что роскошная и эпатажная модель удачно выбрала наряд и выделялась среди других звезд вечеринки.

Читайте также: 60-летняя Шерон Стоун удивила стройной фигурой

Также Наоми решила кардинально сменить прическу и надела парик. Кстати, недавно Кэмпбелл впервые за долгое время решила отказаться от использования привычных гладких париков, выйдя на публику со своими родными короткими волосами.

Наоми Кэмпбелл очаровала шикарным платьем с крыльями
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Наоми Кэмпбелл, наряд

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:10 » Автор: Леся Сайко
     316
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх