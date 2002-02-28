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Раздел: Культура  
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Яна Соломко показала стойную фигуру в синем купальнике

Яна Соломко показала стойную фигуру в синем купальникеПевица опубликовала фото с дочкой.

Яна Соломко вместе с дочкой Кирой сейчас отдыхает в Египте, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

В своем микроблоге звезда поделилась совместным снимком с дочкой и продемонстрировала женственные формы в купальнике.

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«Девочки, большое спасибо вам за поддержку вчера! Вы спрашиваете в какой именно гостинице мы находимся в Шарме. Мы с доцей и моей мамой в гостинице @savoygroupsharm . Советую я ее или нет, пока сказать не могу. Есть нюансы. ..Надеюсь совсем скоро я смогу написать своё окончательное положительное мнение. @varda_varda @varda_tm спасибо вам за красоту. уже получила много комплиментов», - написала в своем микроблоге певица.

Яна Соломко показала стойную фигуру в синем купальнике
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 Теги: Яна Соломко, отдых

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