Раздел: Культура
Яна Соломко показала стойную фигуру в синем купальнике
Певица опубликовала фото с дочкой.
Яна Соломко вместе с дочкой Кирой сейчас отдыхает в Египте, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
В своем микроблоге звезда поделилась совместным снимком с дочкой и продемонстрировала женственные формы в купальнике.
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«Девочки, большое спасибо вам за поддержку вчера! Вы спрашиваете в какой именно гостинице мы находимся в Шарме. Мы с доцей и моей мамой в гостинице @savoygroupsharm . Советую я ее или нет, пока сказать не могу. Есть нюансы. ..Надеюсь совсем скоро я смогу написать своё окончательное положительное мнение. @varda_varda @varda_tm спасибо вам за красоту. уже получила много комплиментов», - написала в своем микроблоге певица.
Яна Соломко вместе с дочкой Кирой сейчас отдыхает в Египте, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
В своем микроблоге звезда поделилась совместным снимком с дочкой и продемонстрировала женственные формы в купальнике.
Читайте также: Яна Соломко продемонстрировала шикарную фигуру в купальнике
«Девочки, большое спасибо вам за поддержку вчера! Вы спрашиваете в какой именно гостинице мы находимся в Шарме. Мы с доцей и моей мамой в гостинице @savoygroupsharm . Советую я ее или нет, пока сказать не могу. Есть нюансы. ..Надеюсь совсем скоро я смогу написать своё окончательное положительное мнение. @varda_varda @varda_tm спасибо вам за красоту. уже получила много комплиментов», - написала в своем микроблоге певица.
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