Раздел: Культура
Похудевшая Рианна дала концерт на своей родине
Звезда приятно удивила своих поклонников.
Недавно звезда прилетела на Барбадос на концерт Бужу Бентона - ямайского регги-музыканта, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
И выглядела она очень ярко - в клетчатом желто-сером боди с длинной накидкой, ботильонах под цвет и афрокосичками. А еще Ри заметно похудела и выглядит еще круче.
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Напомним, звезда начала набирать вес еще в 2017 году и, по информации инсайдеров, набрала Рианна 15 кг за это время.
Недавно звезда прилетела на Барбадос на концерт Бужу Бентона - ямайского регги-музыканта, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
И выглядела она очень ярко - в клетчатом желто-сером боди с длинной накидкой, ботильонах под цвет и афрокосичками. А еще Ри заметно похудела и выглядит еще круче.
Читайте также: Энн Хэтэуэй снялась в боди с экстремальным декольте
Напомним, звезда начала набирать вес еще в 2017 году и, по информации инсайдеров, набрала Рианна 15 кг за это время.
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