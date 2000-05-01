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Раздел: Культура  
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Похудевшая Рианна дала концерт на своей родине

Похудевшая Рианна дала концерт на своей родине Звезда приятно удивила своих поклонников.

Недавно звезда прилетела на Барбадос на концерт Бужу Бентона - ямайского регги-музыканта, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

И выглядела она очень ярко - в клетчатом желто-сером боди с длинной накидкой, ботильонах под цвет и афрокосичками. А еще Ри заметно похудела и выглядит еще круче.

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Напомним, звезда начала набирать вес еще в 2017 году и, по информации инсайдеров, набрала Рианна 15 кг за это время.

Похудевшая Рианна дала концерт на своей родине
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 Теги: Рианна, фото

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