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Раздел: Культура  
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Назван гонорар Ди Каприо и Питта за съемки в фильме "Однажды в Голливуде"

Назван гонорар Ди Каприо и Питта за съемки в фильме "Однажды в Голливуде"Стало известно, сколько заработали Леонардо Ди Каприо и Бред Питт за работу в новом фильме Тарантино.

Актеры Леонардо Ди Каприо и Бред Питт получили по $10 млн за съемки в новом фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на showdream.org.

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По данным портала, коллега Ди Каприо и Питта по картине Марго Робби получила такой же гонорар за съемки в «Хищных птицах».
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 Теги: гонорар, Ди Каприо, Питт, Однажды в Голливуде

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Сегодня, 13:58 » Автор: Леся Сайко
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