Раздел: Культура
Назван гонорар Ди Каприо и Питта за съемки в фильме "Однажды в Голливуде"
Стало известно, сколько заработали Леонардо Ди Каприо и Бред Питт за работу в новом фильме Тарантино.
Актеры Леонардо Ди Каприо и Бред Питт получили по $10 млн за съемки в новом фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на showdream.org.
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По данным портала, коллега Ди Каприо и Питта по картине Марго Робби получила такой же гонорар за съемки в «Хищных птицах».
Актеры Леонардо Ди Каприо и Бред Питт получили по $10 млн за съемки в новом фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на showdream.org.
Читайте также: Венсан Кассель сыграет в "Мире Дикого Запада"
По данным портала, коллега Ди Каприо и Питта по картине Марго Робби получила такой же гонорар за съемки в «Хищных птицах».
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