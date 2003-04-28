Назван гонорар Ди Каприо и Питта за съемки в фильме "Однажды в Голливуде"

Стало известно, сколько заработали Леонардо Ди Каприо и Бред Питт за работу в новом фильме Тарантино.



Актеры Леонардо Ди Каприо и Бред Питт получили по $10 млн за съемки в новом фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», сообщает



Читайте также: Венсан Кассель сыграет в "Мире Дикого Запада"



По данным портала, коллега Ди Каприо и Питта по картине Марго Робби получила такой же гонорар за съемки в «Хищных птицах». Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Актеры Леонардо Ди Каприо и Бред Питт получили по $10 млн за съемки в новом фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на showdream.org По данным портала, коллега Ди Каприо и Питта по картине Марго Робби получила такой же гонорар за съемки в «Хищных птицах».





Загрузка...