Раздел: Культура
Джамала показала весенние фото с сыном
Певица сфотографировалась с ребенком под цветущими деревьями.
Концерты-концертами, а выходные дни певица Джамала пытается проводить с сыном Эмиром Рахманом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Більше.
Вот и эти несколько свободных майских дней звезда уделила малышу, которому исполнился год в апреле.
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В Инстаграме Джамалы появились яркие кадры, на которых певица с мальчиком позируют в ботаническом саду в Киеве.
Концерты-концертами, а выходные дни певица Джамала пытается проводить с сыном Эмиром Рахманом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Більше.
Вот и эти несколько свободных майских дней звезда уделила малышу, которому исполнился год в апреле.
Читайте также: Дженнифер Лоуренс сфотографировали в широких штанах на подтяжках
В Инстаграме Джамалы появились яркие кадры, на которых певица с мальчиком позируют в ботаническом саду в Киеве.
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