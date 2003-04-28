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Раздел: Культура  
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Джамала показала весенние фото с сыном

Джамала показала весенние фото с сыном Певица сфотографировалась с ребенком под цветущими деревьями.

Концерты-концертами, а выходные дни певица Джамала пытается проводить с сыном Эмиром Рахманом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Більше.

Вот и эти несколько свободных майских дней звезда уделила малышу, которому исполнился год в апреле.

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В Инстаграме Джамалы появились яркие кадры, на которых певица с мальчиком позируют в ботаническом саду в Киеве.

Джамала показала весенние фото с сыном
Джамала показала весенние фото с сыном
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 Теги: Джамала, сын, фото

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