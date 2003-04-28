Раздел: Культура
Стало известно, когда выйдет новая часть «Фантастических зверей»
Режиссером фильма останется Дэвид Йетс.
Компания Warner Bros Pictures объявила дату выхода третьего фильма "Фантастические звери" – лента выйдет 12 ноября 2021 года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.
"Джоан Ролинг создала потрясающий мир, который увлекает людей разного возраста. Мы с нетерпением ждем третьей части из пяти фильмов в ноябре 2021 года", – сообщил президент Warner Bros Pictures Рон Сандерс.
Производство нового фильма должны были начать весной 2020 года. Сторонники, несмотря на перенос даты выхода киношедевра с нетерпением ждут этого.
Первый фильм "Фантастические звери и где их искать" вышел в 2016 году. Лента получила премию "Оскар" в номинации "Лучший дизайн костюмов".
Вторая часть "Фантастические звери: Преступления Ґріндельвальда" вышла в прокат в Украине 15 ноября 2018 года.
Студия Warner Bros решила не спешить с триквелом "Фантастических зверей", и перенесла премьеру картины на целый год - с ноября 2020 года на 12 ноября 2021 года. Съемки фильма теперь начнутся не раньше весны 2020 года (ранее планировали начать осенью 2019).
Тоби Эммерих, глава Warner Bros Pictures, прокомментировал перенос и выразил надежду, что это позволит создателям картины необходимо время, чтобы они смогли приложить все свое мастерство и снять фильм, который понравится всем фанатам.
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Стоит отметить, что режиссером фильма выступает постановщик первых двух частей Дэвид Йетс, сценарий написала сама Джоан Роулинг. Первая серия собрала в мировом прокате 814 $ млн, вторая - 650 $ млн. Недавно в СМИ проскочила информация о том, что Джонни Депп, который исполнил роль Геллерта Грин-де-Вальда, в новом фильме может потерять свою роль. Однако подтверждений этой информации пока не было.
Компания Warner Bros Pictures объявила дату выхода третьего фильма "Фантастические звери" – лента выйдет 12 ноября 2021 года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.
"Джоан Ролинг создала потрясающий мир, который увлекает людей разного возраста. Мы с нетерпением ждем третьей части из пяти фильмов в ноябре 2021 года", – сообщил президент Warner Bros Pictures Рон Сандерс.
Производство нового фильма должны были начать весной 2020 года. Сторонники, несмотря на перенос даты выхода киношедевра с нетерпением ждут этого.
Первый фильм "Фантастические звери и где их искать" вышел в 2016 году. Лента получила премию "Оскар" в номинации "Лучший дизайн костюмов".
Вторая часть "Фантастические звери: Преступления Ґріндельвальда" вышла в прокат в Украине 15 ноября 2018 года.
Студия Warner Bros решила не спешить с триквелом "Фантастических зверей", и перенесла премьеру картины на целый год - с ноября 2020 года на 12 ноября 2021 года. Съемки фильма теперь начнутся не раньше весны 2020 года (ранее планировали начать осенью 2019).
Тоби Эммерих, глава Warner Bros Pictures, прокомментировал перенос и выразил надежду, что это позволит создателям картины необходимо время, чтобы они смогли приложить все свое мастерство и снять фильм, который понравится всем фанатам.
Читайте также: Папарацци засняли Милу Кунис с детьми
Стоит отметить, что режиссером фильма выступает постановщик первых двух частей Дэвид Йетс, сценарий написала сама Джоан Роулинг. Первая серия собрала в мировом прокате 814 $ млн, вторая - 650 $ млн. Недавно в СМИ проскочила информация о том, что Джонни Депп, который исполнил роль Геллерта Грин-де-Вальда, в новом фильме может потерять свою роль. Однако подтверждений этой информации пока не было.
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