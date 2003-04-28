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Раздел: Культура  
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Стало известно, когда выйдет новая часть «Фантастических зверей»

Стало известно, когда выйдет новая часть «Фантастических зверей» Режиссером фильма останется Дэвид Йетс.

Компания Warner Bros Pictures объявила дату выхода третьего фильма "Фантастические звери" – лента выйдет 12 ноября 2021 года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.

"Джоан Ролинг создала потрясающий мир, который увлекает людей разного возраста. Мы с нетерпением ждем третьей части из пяти фильмов в ноябре 2021 года", – сообщил президент Warner Bros Pictures Рон Сандерс.

Производство нового фильма должны были начать весной 2020 года. Сторонники, несмотря на перенос даты выхода киношедевра с нетерпением ждут этого.

Первый фильм "Фантастические звери и где их искать" вышел в 2016 году. Лента получила премию "Оскар" в номинации "Лучший дизайн костюмов".

Вторая часть "Фантастические звери: Преступления Ґріндельвальда" вышла в прокат в Украине 15 ноября 2018 года.

Студия Warner Bros решила не спешить с триквелом "Фантастических зверей", и перенесла премьеру картины на целый год - с ноября 2020 года на 12 ноября 2021 года. Съемки фильма теперь начнутся не раньше весны 2020 года (ранее планировали начать осенью 2019).

Тоби Эммерих, глава Warner Bros Pictures, прокомментировал перенос и выразил надежду, что это позволит создателям картины необходимо время, чтобы они смогли приложить все свое мастерство и снять фильм, который понравится всем фанатам.

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Стоит отметить, что режиссером фильма выступает постановщик первых двух частей Дэвид Йетс, сценарий написала сама Джоан Роулинг. Первая серия собрала в мировом прокате 814 $ млн, вторая - 650 $ млн. Недавно в СМИ проскочила информация о том, что Джонни Депп, который исполнил роль Геллерта Грин-де-Вальда, в новом фильме может потерять свою роль. Однако подтверждений этой информации пока не было.
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 Теги: Фантастические звери, дата выхода

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