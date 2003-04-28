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Раздел: Культура  
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Кортни Кардашьян похвасталась упругими ягодицами

Кортни Кардашьян похвасталась упругими ягодицамиСтаршая из сестер Кардашьян – Кортни – недавно запустила собственный лайфстайл-проект под названием Poosh.

Кортни Кардашьян делится полезными советами в области здоровья, красоты и питания, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Ранее Кортни опубликовала программу из пяти упражнений для пресса, а сейчас выложила видео с тренировкой для бедер. Последнюю рутину она выполняет вместе с Хлои Кардашьян. Звезда реалити-шоу утверждает, что особые повороты и вращения способны обеспечить моментальный эффект подтяжки ягодиц.

Кортни Кардашьян похвасталась упругими ягодицами


Для тренировки вам понадобится мяч-полусфера. Он прекрасно развивает чувство равновесия, помогает укрепить мышцы всего тела и исправить осанку. Полусферу можно накачать или сдуть до необходимой вам твердости.

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Смотрите, как тренер показывает Кортни и Хлои пять движений, которые помогут подтянуть и укрепить ягодицы. Лучшая часть этой программы? Вы можете выполнить все упражнения буквально за пять минут.

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 Теги: Кортни Кардашьян, фото

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Сегодня, 15:06 » Автор: Леся Сайко
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