Раздел: Культура
Знаменитый голливудский актер тайно женился
Его избранницей стала 32-летняя психолог.
Британский актер Джуд Лоу, сыгравший легендарного сыщика Шерлока Холмса в одноименном фильме, официально избавился от статуса холостяка. Его избранницей стала 32-летняя психолог Филиппа Коэн. Свадьбу сыграли тайно в столице Великобритании, без многочисленных гостей и прессы, передает Хроника.инфо со ссылкой на clutch.ua.
К слову, отношения Джуда и Филиппа завязались еще четыре года назад. Тогда пара засветилась на отдыхе в Европе и роман сразу же стал достоянием общественности.
Очевидно, чувства пары оказались настолько крепкими, что они решили создать семью. Теперь поклонникам остается только ждать пополнения.
Для Джуда Лоу брак с Филиппой не первый. С 1997 по 2003 годы был женат на актрисе Сэйди Фрост. У них есть трое общих детей: сыновья Рафферти Лоу (род. 6 октября 1996) и Руди Индиан Отис Лоу (род. 10 сентября 2002) и дочь Айрис Лоу (род. 25 октября 2000).
После развода с первой женой Джуд Лоу состоял в отношениях с актрисой Сиенной Миллер и новозеландской моделью Самантой Берк. Последняя родила ему дочь Софию (2009 г. р.).
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В 2015 у любвеобильного британского актера появился пятый ребенок - дочь Аду. Матерью девочки является певица Кэтрин Хардинг.
Британский актер Джуд Лоу, сыгравший легендарного сыщика Шерлока Холмса в одноименном фильме, официально избавился от статуса холостяка. Его избранницей стала 32-летняя психолог Филиппа Коэн. Свадьбу сыграли тайно в столице Великобритании, без многочисленных гостей и прессы, передает Хроника.инфо со ссылкой на clutch.ua.
К слову, отношения Джуда и Филиппа завязались еще четыре года назад. Тогда пара засветилась на отдыхе в Европе и роман сразу же стал достоянием общественности.
Очевидно, чувства пары оказались настолько крепкими, что они решили создать семью. Теперь поклонникам остается только ждать пополнения.
Для Джуда Лоу брак с Филиппой не первый. С 1997 по 2003 годы был женат на актрисе Сэйди Фрост. У них есть трое общих детей: сыновья Рафферти Лоу (род. 6 октября 1996) и Руди Индиан Отис Лоу (род. 10 сентября 2002) и дочь Айрис Лоу (род. 25 октября 2000).
После развода с первой женой Джуд Лоу состоял в отношениях с актрисой Сиенной Миллер и новозеландской моделью Самантой Берк. Последняя родила ему дочь Софию (2009 г. р.).
Читайте также: Умер знаменитый голливудский актер
В 2015 у любвеобильного британского актера появился пятый ребенок - дочь Аду. Матерью девочки является певица Кэтрин Хардинг.
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