Раздел: Культура
Влад Яма поделился романтичным фото с женой
Супруги отдыхают в Турции.
Влад Яма отправился на отдых с женой, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
«Я ПО РАБОТЕ», - оправдался перед подписчиками за фото из Турции Влад Яма.
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На опубликованном снимке танцор запечатлен вместе со своей супругой Лилианой. Пара выглядит счастливой. А фанаты осыпали чету многочисленными комплиментами и пожеланиями долгих лет совместной жизни.
Влад Яма отправился на отдых с женой, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
«Я ПО РАБОТЕ», - оправдался перед подписчиками за фото из Турции Влад Яма.
Читайте также: Влад Яма поделился снимком со своей женой
На опубликованном снимке танцор запечатлен вместе со своей супругой Лилианой. Пара выглядит счастливой. А фанаты осыпали чету многочисленными комплиментами и пожеланиями долгих лет совместной жизни.
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