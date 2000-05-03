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Раздел: Культура  
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Влад Яма поделился романтичным фото с женой

Влад Яма поделился романтичным фото с женойСупруги отдыхают в Турции.

Влад Яма отправился на отдых с женой, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

«Я ПО РАБОТЕ», - оправдался перед подписчиками за фото из Турции Влад Яма.

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На опубликованном снимке танцор запечатлен вместе со своей супругой Лилианой. Пара выглядит счастливой. А фанаты осыпали чету многочисленными комплиментами и пожеланиями долгих лет совместной жизни.

Влад Яма поделился романтичным фото с женой
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 Теги: Влад Яма, отдых

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