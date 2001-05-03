Раздел: Культура
Назван самый высокооплачиваемый актер 2019 года
Райан Рейнольдс был признан самым высокооплачиваемым актером в 2019 году
Звезда "Дэдпула" Райан Рейнольдс попал в рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Хочу
Пока наши читатели обсуждали, как Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли пофлиртовали в Сети, актер напомнил о себе приятными вестями. Звезда "Дэдпула" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров по версии журнала Variety.
Так, издание подсчитало доходы звезд за 2019 год. На первом месте в списке оказался Рейнольдс. За съемки в байопике 6 Underground он заработал 27 миллионов долларов.
На второй строчке рейтинга расположился Дуэйн Джонсон. Актер, который в апреле стал отцом в третий раз, получил 20 миллионов долларов за фильм "Форсаж: Хоббс и Шоу". Таким же доходом может похвастаться Роберт Дауни-младший за роль в картине "Путешествие доктора Дулиттла".
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Что касается других актеров, то Кристен Стюарт и Марго Робби в 2019 году получили по 10 миллионов долларов.
Звезда "Дэдпула" Райан Рейнольдс попал в рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Хочу
Пока наши читатели обсуждали, как Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли пофлиртовали в Сети, актер напомнил о себе приятными вестями. Звезда "Дэдпула" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров по версии журнала Variety.
Так, издание подсчитало доходы звезд за 2019 год. На первом месте в списке оказался Рейнольдс. За съемки в байопике 6 Underground он заработал 27 миллионов долларов.
На второй строчке рейтинга расположился Дуэйн Джонсон. Актер, который в апреле стал отцом в третий раз, получил 20 миллионов долларов за фильм "Форсаж: Хоббс и Шоу". Таким же доходом может похвастаться Роберт Дауни-младший за роль в картине "Путешествие доктора Дулиттла".
Читайте также: Назван самый высокооплачиваемый актер в мире
Что касается других актеров, то Кристен Стюарт и Марго Робби в 2019 году получили по 10 миллионов долларов.
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