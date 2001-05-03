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Раздел: Культура  
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Назван самый высокооплачиваемый актер 2019 года

Назван самый высокооплачиваемый актер 2019 годаРайан Рейнольдс был признан самым высокооплачиваемым актером в 2019 году

Звезда "Дэдпула" Райан Рейнольдс попал в рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Хочу

Пока наши читатели обсуждали, как Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли пофлиртовали в Сети, актер напомнил о себе приятными вестями. Звезда "Дэдпула" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров по версии журнала Variety.

Так, издание подсчитало доходы звезд за 2019 год. На первом месте в списке оказался Рейнольдс. За съемки в байопике 6 Underground он заработал 27 миллионов долларов.

На второй строчке рейтинга расположился Дуэйн Джонсон. Актер, который в апреле стал отцом в третий раз, получил 20 миллионов долларов за фильм "Форсаж: Хоббс и Шоу". Таким же доходом может похвастаться Роберт Дауни-младший за роль в картине "Путешествие доктора Дулиттла".

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Что касается других актеров, то Кристен Стюарт и Марго Робби в 2019 году получили по 10 миллионов долларов.
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 Теги: актер, Райан Рейнольдс

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