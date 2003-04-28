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Раздел: Культура  
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Тейлор Свифт появилась на публике в нелепом платье

Тейлор Свифт появилась на публике в нелепом платьеПевица на премии Billboard Music Awards.

В отличие от большинства музыкальных наград Billboard Music Awards (или коротко BBMAs) носит самый непринужденный и даже кокетливый характер. Поэтому и триумфаторы вечера, и просто звездные гости демонстрируют на красной дорожке «игривое» настроение в гардеробе, часто экспериментируя со стилем, передает Хроника.инфо со ссылкой на showdream.org.

Одной из первых на Billboard Music Awards появилась Тейлор Свифт. Одна из самых востребованных певиц современности, которая недавно выпустила головокружительным сингл и видео Me!, выбрала для церемонии мини-платье RaisaVanessa с длинными рукавами, многочисленными оборками и кружевом в нежном оттенке сирени.

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Этот образ отлично вписывается в пастельную fashion-линию, которой певица последнее время строго придерживается - достаточно вспомнить пару ее недавних выходов.

Тейлор Свифт появилась на публике в нелепом платье
Тейлор Свифт появилась на публике в нелепом платье
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 Теги: Тейлор Свифт, платье

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Сегодня, 09:40 » Автор: Леся Сайко
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