Раздел: Культура
Тейлор Свифт появилась на публике в нелепом платье
Певица на премии Billboard Music Awards.
В отличие от большинства музыкальных наград Billboard Music Awards (или коротко BBMAs) носит самый непринужденный и даже кокетливый характер. Поэтому и триумфаторы вечера, и просто звездные гости демонстрируют на красной дорожке «игривое» настроение в гардеробе, часто экспериментируя со стилем, передает Хроника.инфо со ссылкой на showdream.org.
Одной из первых на Billboard Music Awards появилась Тейлор Свифт. Одна из самых востребованных певиц современности, которая недавно выпустила головокружительным сингл и видео Me!, выбрала для церемонии мини-платье RaisaVanessa с длинными рукавами, многочисленными оборками и кружевом в нежном оттенке сирени.
Читайте также: Эльза Хоск оголила части тела в пикантном наряде
Этот образ отлично вписывается в пастельную fashion-линию, которой певица последнее время строго придерживается - достаточно вспомнить пару ее недавних выходов.
В отличие от большинства музыкальных наград Billboard Music Awards (или коротко BBMAs) носит самый непринужденный и даже кокетливый характер. Поэтому и триумфаторы вечера, и просто звездные гости демонстрируют на красной дорожке «игривое» настроение в гардеробе, часто экспериментируя со стилем, передает Хроника.инфо со ссылкой на showdream.org.
Одной из первых на Billboard Music Awards появилась Тейлор Свифт. Одна из самых востребованных певиц современности, которая недавно выпустила головокружительным сингл и видео Me!, выбрала для церемонии мини-платье RaisaVanessa с длинными рукавами, многочисленными оборками и кружевом в нежном оттенке сирени.
Читайте также: Эльза Хоск оголила части тела в пикантном наряде
Этот образ отлично вписывается в пастельную fashion-линию, которой певица последнее время строго придерживается - достаточно вспомнить пару ее недавних выходов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
424
0
Оставьте свой комментарий