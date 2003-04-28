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Ченнинг Татум проиграл пари и выложил откровенное фото
Ченнинг Татум выложил откровенное фото из-за проигрыша своей девушке Джесси Джей.
Очевидно, звезда фильма «Мачо и ботан» Ченнинг Татум готов ради своей девушки на всё, даже на публичное оголение. Актер немало удивил своих подписчиков, опубликовав в своем Instagram фото, на котором позирует совершенно голым. Как оказалось, всему виной был проигрыш его возлюбленной, передает Хроника.инфо со ссылкой на popcornnews.ru.
Судя по комментариям к посту, тысячи людей остались довольны проигрышем Ченнинга Татума в настольную игру. «Я проиграл в Дженгу Джессике Корниш. Проигравший (я) должен был опубликовать фото, которое выберет победитель. Я больше никогда не буду с ней играть», - подписал актер снимок, на котором запечатлен голым под душем. В комментариях успели отметиться сама Джесси Джей, Холли Берри, звезда «Парков и зон отдыха» Дэкс Шепард, Оливия Калпо, Оливия Манн, звезда «Дневников вампира» Нина Добрев, Кара Делевинь и многие другие.
Всего за сутки пост собрал около 3 млн лайков. В Instagram Story Ченнинг поделился несколькими приличными совместными снимками с певицей, а также показал свое исписанное фломастерами лицо, над которым постаралась его дочь Эверли.
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Напомним, Ченнинг Татум и Джесси Джей подтвердили свой роман в ноябре прошлого года. После этого влюбленные стали свободнее делиться общими фотографиями в социальных сетях и ходить на свидания, не обращая внимания на папарацци. Бывшая супруга актера Дженна Дуан тоже состоит в новых романтических отношениях – с 43-летним актером Стивом Кази.
Очевидно, звезда фильма «Мачо и ботан» Ченнинг Татум готов ради своей девушки на всё, даже на публичное оголение. Актер немало удивил своих подписчиков, опубликовав в своем Instagram фото, на котором позирует совершенно голым. Как оказалось, всему виной был проигрыш его возлюбленной, передает Хроника.инфо со ссылкой на popcornnews.ru.
Судя по комментариям к посту, тысячи людей остались довольны проигрышем Ченнинга Татума в настольную игру. «Я проиграл в Дженгу Джессике Корниш. Проигравший (я) должен был опубликовать фото, которое выберет победитель. Я больше никогда не буду с ней играть», - подписал актер снимок, на котором запечатлен голым под душем. В комментариях успели отметиться сама Джесси Джей, Холли Берри, звезда «Парков и зон отдыха» Дэкс Шепард, Оливия Калпо, Оливия Манн, звезда «Дневников вампира» Нина Добрев, Кара Делевинь и многие другие.
Всего за сутки пост собрал около 3 млн лайков. В Instagram Story Ченнинг поделился несколькими приличными совместными снимками с певицей, а также показал свое исписанное фломастерами лицо, над которым постаралась его дочь Эверли.
Читайте также: Звезда "Сплетницы" ждет ребенка от известного актера
Напомним, Ченнинг Татум и Джесси Джей подтвердили свой роман в ноябре прошлого года. После этого влюбленные стали свободнее делиться общими фотографиями в социальных сетях и ходить на свидания, не обращая внимания на папарацци. Бывшая супруга актера Дженна Дуан тоже состоит в новых романтических отношениях – с 43-летним актером Стивом Кази.
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