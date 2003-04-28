Раздел: Культура
Оля Полякова похвасталась новым бикини
Певица решила поехать в отпуск спонтанно.
Прохладная дождливая погода в Украине мотивировала Олю Полякову поехать в теплые края. Вместе с семьей она отправилась на отдых в Египет, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
В Instagram певица призналась, что она решила поехать в отпуск спонтанно - за 2 часа до вылета, поэтому собирались они очень быстро.
Снимков оттуда певица Оля еще не опубликовала, но показала в Instagram Stories себя в "гороховом" бикини и очках Gucci в оправе с черепаховым принтом.
Полякова в отпуске не только отдыхает, но и занимается спортом. Она провела прямой эфир из спортзала, где занималась на степпере.
Читайте также: Оля Полякова похвасталась фигурой в ярком бикини
Свои занятия Оля аргументировала тем, что после того, как она раскритиковала Ким Кардашьян за ее пышную пятую точку, хейтеры обвинили певицу в том, что она просто завидует звезде реалити. Поэтому Полякова решила заниматься своими ягодицами.
Прохладная дождливая погода в Украине мотивировала Олю Полякову поехать в теплые края. Вместе с семьей она отправилась на отдых в Египет, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
В Instagram певица призналась, что она решила поехать в отпуск спонтанно - за 2 часа до вылета, поэтому собирались они очень быстро.
Снимков оттуда певица Оля еще не опубликовала, но показала в Instagram Stories себя в "гороховом" бикини и очках Gucci в оправе с черепаховым принтом.
Полякова в отпуске не только отдыхает, но и занимается спортом. Она провела прямой эфир из спортзала, где занималась на степпере.
Читайте также: Оля Полякова похвасталась фигурой в ярком бикини
Свои занятия Оля аргументировала тем, что после того, как она раскритиковала Ким Кардашьян за ее пышную пятую точку, хейтеры обвинили певицу в том, что она просто завидует звезде реалити. Поэтому Полякова решила заниматься своими ягодицами.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
0
0
Оставьте свой комментарий