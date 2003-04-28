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Раздел: Культура  
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Оля Полякова похвасталась новым бикини

Оля Полякова похвасталась новым бикиниПевица решила поехать в отпуск спонтанно.

Прохладная дождливая погода в Украине мотивировала Олю Полякову поехать в теплые края. Вместе с семьей она отправилась на отдых в Египет, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

В Instagram певица призналась, что она решила поехать в отпуск спонтанно - за 2 часа до вылета, поэтому собирались они очень быстро.

Снимков оттуда певица Оля еще не опубликовала, но показала в Instagram Stories себя в "гороховом" бикини и очках Gucci в оправе с черепаховым принтом.

Полякова в отпуске не только отдыхает, но и занимается спортом. Она провела прямой эфир из спортзала, где занималась на степпере.

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Свои занятия Оля аргументировала тем, что после того, как она раскритиковала Ким Кардашьян за ее пышную пятую точку, хейтеры обвинили певицу в том, что она просто завидует звезде реалити. Поэтому Полякова решила заниматься своими ягодицами.
Оля Полякова похвасталась новым бикини
Оля Полякова похвасталась новым бикини
Оля Полякова похвасталась новым бикини
Оля Полякова похвасталась новым бикини
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 Теги: Оля Полякова, отдых, пляж

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Сегодня, 18:43 » Автор: Алена Шимко
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