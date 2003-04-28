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Раздел: Культура  
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Моника Беллуччи поразила натуральной красотой

Моника Беллуччи поразила натуральной красотойАктриса снялась для глянцевого журнала.

Моника Беллуччи порадовала поклонников новой работой – 54-летняя актриса приняла участие в съемке для австралийского журнала Inprint. Для майского выпуска итальянская легенда примерила довольно скромный наряд. На обложке она предстала в черном тонком пуловере с длинными рукавами. На лице – минимум макияжа, роскошные волосы зачесаны на прямой пробор и свободно спадают по плечам, на руках – маникюр в натуральных тонах, а на пальце сияет роскошное кольцо Cartier, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

Несмотря на простоту, фотосессия получилась стильной и элегантной. Роскошная красавица примерила несколько лаконичных образов. Одним из них она поделилась несколько часов назад в своем Instagram. Моника стоит, прислонившись к стене, и мечтательно смотрит вдаль с загадочной полуулыбкой. "Почти выходные. Наслаждайтесь ими!", – написала она.

И так же, невзирая на закрытость и простоту луков, все равно вызвала бурю восторгов у фолловеров:

"Женщина-мечта", "Натуральная красота", "Волшебная Моника", "Ты выглядишь просто шикарно", "Моника – женщина-мечта", "Самая-самая навсегда", "Выходи за меня замуж", "Итальянская королева", "Прекрасная", "Элегантная и красивая, как всегда", "Ты выглядишь чертовски привлекательно и сексуально. Ты самая красивая женщина в мире…"

Впрочем, есть в журнале и образы более откровенные. Так, на одном из фото она полулежит в голубом джинсовом пиджаке и расстегнутых брюках. А на белой футболке красуется дерзкая надпись: "Беллуччи".

Также в фотосесии она примерила и другие стильные вещи: горчичную водолазку и кожаные брюки с крупным поясом, светло-серый классический костюм и бежевое пальто.

Напомним, с мая 2017-го Моника встречается с 36-летним художником Николя Лафебром, но вопрос о новом замужестве для нее пока не стоит.

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Прессе она отвечает четко: "Когда вы дважды были женаты, вам нужно хорошо подумать, прежде чем начинать сначала, чтобы понять, почему это произошло и почему вы развелись. Скажем так, я сейчас на стадии обучения".
Моника Беллуччи поразила натуральной красотой
Моника Беллуччи поразила натуральной красотой
Моника Беллуччи поразила натуральной красотой
Моника Беллуччи поразила натуральной красотой
Моника Беллуччи поразила натуральной красотой
Моника Беллуччи поразила натуральной красотой
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 Теги: Моника Беллуччи, красота, молодость

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Сегодня, 21:04 » Автор: Алена Шимко
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