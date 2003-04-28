Раздел: Культура
«Как две капли»: известная супермодель показала подросшую дочь
Ребенку всего 10 лет.
Алессандра Амбросио давно приучила своих подписчиков в Instagram к откровенным снимкам в купальниках. Модель поделилась фото с дочерью – 10-летней Аней Луизой, которая, к слову, очень похожа на звездную маму, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Красочное фото сделано на пляже: Алессандра и девочка отправились рано утром на прогулку, взяв с собой и домашнего любимца – кота. Не менее красочно, чем калифорнийская природа, выглядят и девушки: загорелые, в красочных нарядах, они словно сошли с рекламного постера об идеальном отдыхе. На Алессандре надет ярко-синий свитер в разноцветную полоску. А на Ане – светло-серый, также с полосами на рукавах, и широкие пестрые брюки. "Возвращение на пляж", – написала Амбросио коротко, отметив и страничку дочери.
К слову, фанатам звезды не пришлось долго думать, кто делал фото. В сториз модель показала еще несколько кадров с этой же прогулки. На одном из них она они нежно целуются со своим возлюбленным Николо. На других – позируют втроем и с котом, обнимаются и просто наслаждаются прогулкой.
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Поклонники супермодели поспешили оставить десятки отзывов:
"Какие хорошенькие",
"Твоя маленькая копия и восхитительный кот",
"Просто невероятны",
На этом фото прекрасно все",
"Какая невероятная природа",
"Прекрасны, как мама, так и дочь",
"Вы просто восхитительны",
"Вы же одинаковые",
"Близнецы",
"Какое милое фото",
"Какая же теплая троица… Спасибо за такой снимок",
"Вы словно сестры, не могу поверить",
"Этой девочке обязательно нужно идти в модели",
"Очаровательная семья", – не смогли сдержать своих восторгов поклонники Алессандры.
Алессандра Амбросио давно приучила своих подписчиков в Instagram к откровенным снимкам в купальниках. Модель поделилась фото с дочерью – 10-летней Аней Луизой, которая, к слову, очень похожа на звездную маму, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Красочное фото сделано на пляже: Алессандра и девочка отправились рано утром на прогулку, взяв с собой и домашнего любимца – кота. Не менее красочно, чем калифорнийская природа, выглядят и девушки: загорелые, в красочных нарядах, они словно сошли с рекламного постера об идеальном отдыхе. На Алессандре надет ярко-синий свитер в разноцветную полоску. А на Ане – светло-серый, также с полосами на рукавах, и широкие пестрые брюки. "Возвращение на пляж", – написала Амбросио коротко, отметив и страничку дочери.
К слову, фанатам звезды не пришлось долго думать, кто делал фото. В сториз модель показала еще несколько кадров с этой же прогулки. На одном из них она они нежно целуются со своим возлюбленным Николо. На других – позируют втроем и с котом, обнимаются и просто наслаждаются прогулкой.
Читайте также: Гайтана показала свою подросшую дочь
Поклонники супермодели поспешили оставить десятки отзывов:
"Какие хорошенькие",
"Твоя маленькая копия и восхитительный кот",
"Просто невероятны",
На этом фото прекрасно все",
"Какая невероятная природа",
"Прекрасны, как мама, так и дочь",
"Вы просто восхитительны",
"Вы же одинаковые",
"Близнецы",
"Какое милое фото",
"Какая же теплая троица… Спасибо за такой снимок",
"Вы словно сестры, не могу поверить",
"Этой девочке обязательно нужно идти в модели",
"Очаровательная семья", – не смогли сдержать своих восторгов поклонники Алессандры.
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