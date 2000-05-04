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Раздел: Культура  
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Известная актриса подчеркнула стройные ноги коротким платьем

Известная актриса подчеркнула стройные ноги коротким платьемОбраз получился ярким.

Лили Коллинз посетила премьеру фильма "Красивый, плохой, злой", в котором сыграла одну из ролей, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Для этого события актриса предпочла надеть короткое платье Saint Laurent с большим бантом с красными звездами на одном плече. Наряд отлично подчеркнул стройные ноги Лили.

Эффектный аутфит Коллинз дополнили черные колготы с мелкими квадратами и черные лакированные босоножки.

Волосы актриса завязала в гладкий хвост, накрасила губы красной помадой, а глаза подвела черным карандашом. В ушах у нее были лаконичные серьги с красными камнями.

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Лили любит носить мини-наряды. На премьерном показе сериала "Отверженные" в Нью-Йорке она появилась в нежно-голубом коротком платье, которое сочетала с прозрачной накидкой и туфлями на высоких шпильках.
Известная актриса подчеркнула стройные ноги коротким платьем
Известная актриса подчеркнула стройные ноги коротким платьем
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 Теги: Лилли Колинз, ноги, платье

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Сегодня, 00:01 » Автор: Алена Шимко
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