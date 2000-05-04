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Раздел: Культура  
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Мадонна снялась в фотосессии для популярного журнала

Мадонна снялась в фотосессии для популярного журнала Фото певицы также разместили на обложке.

Королева возвращается. Этими двумя словами можно описать то, что сейчас происходит с Мадонной, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Vogue.

После нескольких лет молчания певица возвращается на сцену с новым альбомом Madame X, из которого уже представила два сингла, готовится к выступлению на песенном конкурсе "Евровидение" в качестве приглашенной звезды и вновь украшает обложки самого престижного глянца. Ее новая работа – обложка июньского номера Vogue British, сняли которую фотодуэт Мерта и Маркуса.

Эдвард Эннинфул, главный редактор британского Vogue, пишет: "Я считаю важным то, что мы смогли проявить свое уважение к Мадонне – человеку, который еще до появления социальных сетей с помощью своей музыки говорила о важном – о феминизме, расширении прав женщин, достучавшись при этом в миллионы сердец".

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Кстати, сама съемка также вдохновлена образами известных феминисток ХХ века, к которым без сомнений можно отнести и саму королеву поп-музыки.

Мадонна снялась в фотосессии для популярного журнала
Мадонна снялась в фотосессии для популярного журнала
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 Теги: Мадонна, Vogue

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