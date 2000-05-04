Раздел: Культура
Кира Найтли беременна вторым ребенком
Актриса уже не может скрыть округлившийся живот.
Голливуд вот уже несколько дней радует прекрасными новостями, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Так, сначала стало известно, что 46-летний Джуд Лоу женился на своей возлюбленной после четырех лет отношений, затем скромную свадьбу сыграла звезда "Игры престолов" 23-летняя Софи Тернер, сегодня утром сеть облетели фото беременной Блейк Лайвли, а сейчас со скорым пополнением в семействе поздравляют еще одну актрису - Киру Найтли.
О том, что 34-летняя знаменитость готовится во второй раз стать мамой, удалось узнать во время вечеринки Chanel J12 в Париже.
Читайте также: Известная актриса подчеркнула стройные ноги коротким платьем
На мероприятии Кира появилась в компании своего супруга Джеймса Райтона. Для выхода Найтли выбрала нежное платье, которое подчеркнуло округлившийся живот актрисы.
Голливуд вот уже несколько дней радует прекрасными новостями, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Так, сначала стало известно, что 46-летний Джуд Лоу женился на своей возлюбленной после четырех лет отношений, затем скромную свадьбу сыграла звезда "Игры престолов" 23-летняя Софи Тернер, сегодня утром сеть облетели фото беременной Блейк Лайвли, а сейчас со скорым пополнением в семействе поздравляют еще одну актрису - Киру Найтли.
О том, что 34-летняя знаменитость готовится во второй раз стать мамой, удалось узнать во время вечеринки Chanel J12 в Париже.
Читайте также: Известная актриса подчеркнула стройные ноги коротким платьем
На мероприятии Кира появилась в компании своего супруга Джеймса Райтона. Для выхода Найтли выбрала нежное платье, которое подчеркнуло округлившийся живот актрисы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
278
0
Оставьте свой комментарий