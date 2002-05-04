Раздел: Культура
Анджелину Джоли сфотографировали на прогулке с дочерью
Актриса лишь недавно пережила развод.
Пару недель назад Анджелина Джоли и Брэд Питт развелись спустя несколько лет бракоразводного процесса. Недавно официально ставшая свободной актриса была впервые замечена на публике, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
12 апреля 43-летняя Анджелина Джоли и 55-летний Брэд Питт перестали быть супругами после трех лет судебных разбирательств. Незадолго до финального решения ходили слухи, что актриса намеревается вернуть мужа. Увы, к несчастью всех поклонников пары Питт-Джоли, эти домыслы так и не нашли подтверждения.
Более того, Анджелина даже предпочла отказаться от фамилии мужа. Во время судебных разбирательств пользователи Сети не раз замечали изменения во внешности Джоли. На фоне развода звезда еще сильнее худела и нередко выглядела опечаленной.
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На днях, впервые после развода, папарацци смогли запечатлеть актрису. 29 апреля Энджи вышла на прогулку 10-летней Вивьен - мама и дочь решили вместе пройтись по магазинам.
Пару недель назад Анджелина Джоли и Брэд Питт развелись спустя несколько лет бракоразводного процесса. Недавно официально ставшая свободной актриса была впервые замечена на публике, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
12 апреля 43-летняя Анджелина Джоли и 55-летний Брэд Питт перестали быть супругами после трех лет судебных разбирательств. Незадолго до финального решения ходили слухи, что актриса намеревается вернуть мужа. Увы, к несчастью всех поклонников пары Питт-Джоли, эти домыслы так и не нашли подтверждения.
Более того, Анджелина даже предпочла отказаться от фамилии мужа. Во время судебных разбирательств пользователи Сети не раз замечали изменения во внешности Джоли. На фоне развода звезда еще сильнее худела и нередко выглядела опечаленной.
Читайте также: Кира Найтли беременна вторым ребенком
На днях, впервые после развода, папарацци смогли запечатлеть актрису. 29 апреля Энджи вышла на прогулку 10-летней Вивьен - мама и дочь решили вместе пройтись по магазинам.
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