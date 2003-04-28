Раздел: Культура
Джаред Лето прокомментировал возможность возврата к роли Джокера
Знаменитый актер не против вернуться к этой роли.
В интервью Variety Джаред Лето сказал, что вернулся бы на экран в роли Джокера, впрочем, это зависит от того, каким будет сценарий и обстоятельства, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.
Также Лето заявил, что в "Хищных птицах" его, несмотря на все слухи, не будет, но детали зрители узнают очень скоро.
Пока же в октябре этого года в прокат выходит «Джокер» с Хоакином Фениксом.
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Джаред рассказал, что не успел посмотреть трейлер, однако считает, что чем больше у нас будет фильмов о супергероях, тем лучше.
В интервью Variety Джаред Лето сказал, что вернулся бы на экран в роли Джокера, впрочем, это зависит от того, каким будет сценарий и обстоятельства, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.
Также Лето заявил, что в "Хищных птицах" его, несмотря на все слухи, не будет, но детали зрители узнают очень скоро.
Пока же в октябре этого года в прокат выходит «Джокер» с Хоакином Фениксом.
Читайте также: Анджелину Джоли сфотографировали на прогулке с дочерью
Джаред рассказал, что не успел посмотреть трейлер, однако считает, что чем больше у нас будет фильмов о супергероях, тем лучше.
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