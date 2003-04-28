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Раздел: Культура  
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Сиара появилась на публике без белья

Сиара появилась на публике без белья Воротник из кристаллов и декольте: самое провокационное платье певицы Сиары.

Звезда на красной дорожке Billboard Music Awards, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

Сегодня ночью у звезд был серьезный повод сиять ярче тех, что на небе, - в Лас-Вегасе прошла церемония награждения Billboard Music Awards. Певица Сиара приняла вызов и появилась на красной дорожке в шелковом платье Stephane Rolland с воротником из кристаллов, которое по праву получает звание самого соблазнительного наряда мероприятия.

Голливудский образ дополнили босоножки на шпильке и крупные кольца - знаменитость решила, что другие украшения здесь ни к чему (с чем мы, кстати, полностью согласны).

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Спутником Сиары стал ее сын Фьючер Захир Уилберн, который был с ног до головы одет в Versace.

Сиара появилась на публике без белья
Сиара появилась на публике без белья
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 Теги: Сиара, наряд

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Сегодня, 10:13 » Автор: Леся Сайко
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