Раздел: Культура
Потап признался в чувствах Насти Каменских
Трогательное поздравление Потап опубликовал в своем Instagram.
Известный украинский музыкант и продюсер Потап, который накануне признался, как относится к новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому, поздравил Настю Каменских с днем рождения. Сегодня, 4 мая, певице исполняется 32 года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
На своей странице в Instagram Алексей Потапенко опубликовал трогательное и романтичное поздравление, добавив к нему фотографию NK. Специально ко дню рождения Насти Потап сочинил стих.
"Кто – то скажет завистливо
"Роковая женщина"
Да , она – независима,
Но при этом застенчива
Она мега – талантлива,
Но при этом скромна
Коренное – романтика
А глагол – влюблена
Под ногами поклонники
А под сценой фанаты
Грациозна и тоненька
Подпись к плакату
Ты одень своё
Ярко – весеннее платьечко
И дари всем нам счастье!
Любимая
Настечка!", – написал репер.
В комментариях к посту фолловеры Потапа присоединились к поздравлениям и пожелали паре любви и счастья. "Как мило. Лёша, Настя...любви вам, самой чистой и светлой", "Мы все знали что вы вместе!", "В каждом слове любовь чувствуется", "С днем рождения, Настюша!", – пишут поклонники.
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Отметим, фанаты Насти Каменских и Потапа уже давно подозревают, что экс-дуэт связывают любовные отношения. Музыканты часто отдыхают вместе, а также ездят в рабочие поездки, подогревая слухи о своем романе совместными фотографиями.
Известный украинский музыкант и продюсер Потап, который накануне признался, как относится к новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому, поздравил Настю Каменских с днем рождения. Сегодня, 4 мая, певице исполняется 32 года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
На своей странице в Instagram Алексей Потапенко опубликовал трогательное и романтичное поздравление, добавив к нему фотографию NK. Специально ко дню рождения Насти Потап сочинил стих.
"Кто – то скажет завистливо
"Роковая женщина"
Да , она – независима,
Но при этом застенчива
Она мега – талантлива,
Но при этом скромна
Коренное – романтика
А глагол – влюблена
Под ногами поклонники
А под сценой фанаты
Грациозна и тоненька
Подпись к плакату
Ты одень своё
Ярко – весеннее платьечко
И дари всем нам счастье!
Любимая
Настечка!", – написал репер.
В комментариях к посту фолловеры Потапа присоединились к поздравлениям и пожелали паре любви и счастья. "Как мило. Лёша, Настя...любви вам, самой чистой и светлой", "Мы все знали что вы вместе!", "В каждом слове любовь чувствуется", "С днем рождения, Настюша!", – пишут поклонники.
Читайте также: Настя Каменских похвасталась плоским животом в купальнике
Отметим, фанаты Насти Каменских и Потапа уже давно подозревают, что экс-дуэт связывают любовные отношения. Музыканты часто отдыхают вместе, а также ездят в рабочие поездки, подогревая слухи о своем романе совместными фотографиями.
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