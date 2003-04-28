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Раздел: Культура  
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Катя Осадчая похвасталась новыми снимками с отдыха

Катя Осадчая похвасталась новыми снимками с отдыха Катя Осадчая и Юрий Горбунов поделились совместными снимками из поездки по Европе.

Звездная чета отправилась на отдых, пишет Хроника.инфо со ссылкой на kinoafisha.ua.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов отдыхали в Европе. Супруги побывали в Италии, а теперь отправились в Швейцарию. В микроблогах звезд появляются совместные снимки из путешествия.

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"Тоскано, зустрічай :) почнемо з Кьянті. Давно збиралися в цей прекрасний італійський регіон. Винокурні, маленькі містечка і бонусом - дорога з Флоренціі до Сієни через Кастеліно ін Кьянті вважається найкрасивішою в Італії, все зніму в сторіс :) PS Ботічеллі надихався саме цими полями, коли писав свою Весну", - написала в своем микроблоге Осадчая.

Катя Осадчая похвасталась новыми снимками с отдыха
Катя Осадчая похвасталась новыми снимками с отдыха
Катя Осадчая похвасталась новыми снимками с отдыха
Катя Осадчая похвасталась новыми снимками с отдыха
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 Теги: Катя Осадчая, отдых

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