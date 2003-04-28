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Раздел: Культура  
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Регина Тодоренко поделилась секретами красоты

Регина Тодоренко поделилась секретами красоты Телеведущая устроила себе турецкие выходные.

Регина Тодоренко опубликовала в своем микроблоге фото в купальнике и раскрыла секрет гладкой кожи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua.

«Сегодня я провела полдня отмывалась в турецком хамаме. Прекрасные турецкие девушки сначала отскрабили мое тело, потом намылили, обдали горячей водой, нанесли какие-то невероятные масла и оставили мое расслабленное и чистое, как у младенца, тельце, отдыхать. Но такое я могу позволить себе 1-2 раза в год на отдыхе. Дома чаще всего времени на себя совсем не хватает. Но у меня, как и у каждой девушки, есть свой секрет как быстро привести кожу в порядок.

Как только у меня есть 30 свободных минут, я заседаю в ванной, распариваю кожу, очищаю её с помощью любого мыла и наношу небольшими порциями скраб @riche.cosmetics RICHE , потом дренажный массаж щёткой !

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Так как я за естественность и натуральность во всём, и особенно в косметике, я выбрала именно этот скраб без силиконов, минеральных масел и всякой химиии. Кожа после него выглядит прекрасно, как после самих лучних спа-процедур, а про аромат я просто молчу! Хочется нюхать себя и нюхать!» - написала молодая мама в соцсети.

Регина Тодоренко поделилась секретами красоты
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 Теги: Регина Тодоренко, секрет красоты

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