Раздел: Культура
Регина Тодоренко поделилась секретами красоты
Телеведущая устроила себе турецкие выходные.
Регина Тодоренко опубликовала в своем микроблоге фото в купальнике и раскрыла секрет гладкой кожи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua.
«Сегодня я провела полдня отмывалась в турецком хамаме. Прекрасные турецкие девушки сначала отскрабили мое тело, потом намылили, обдали горячей водой, нанесли какие-то невероятные масла и оставили мое расслабленное и чистое, как у младенца, тельце, отдыхать. Но такое я могу позволить себе 1-2 раза в год на отдыхе. Дома чаще всего времени на себя совсем не хватает. Но у меня, как и у каждой девушки, есть свой секрет как быстро привести кожу в порядок.
Как только у меня есть 30 свободных минут, я заседаю в ванной, распариваю кожу, очищаю её с помощью любого мыла и наношу небольшими порциями скраб @riche.cosmetics RICHE , потом дренажный массаж щёткой !
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Так как я за естественность и натуральность во всём, и особенно в косметике, я выбрала именно этот скраб без силиконов, минеральных масел и всякой химиии. Кожа после него выглядит прекрасно, как после самих лучних спа-процедур, а про аромат я просто молчу! Хочется нюхать себя и нюхать!» - написала молодая мама в соцсети.
Регина Тодоренко опубликовала в своем микроблоге фото в купальнике и раскрыла секрет гладкой кожи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua.
«Сегодня я провела полдня отмывалась в турецком хамаме. Прекрасные турецкие девушки сначала отскрабили мое тело, потом намылили, обдали горячей водой, нанесли какие-то невероятные масла и оставили мое расслабленное и чистое, как у младенца, тельце, отдыхать. Но такое я могу позволить себе 1-2 раза в год на отдыхе. Дома чаще всего времени на себя совсем не хватает. Но у меня, как и у каждой девушки, есть свой секрет как быстро привести кожу в порядок.
Как только у меня есть 30 свободных минут, я заседаю в ванной, распариваю кожу, очищаю её с помощью любого мыла и наношу небольшими порциями скраб @riche.cosmetics RICHE , потом дренажный массаж щёткой !
Читайте также: В Букингемском дворце признались, родила ли Меган Маркл
Так как я за естественность и натуральность во всём, и особенно в косметике, я выбрала именно этот скраб без силиконов, минеральных масел и всякой химиии. Кожа после него выглядит прекрасно, как после самих лучних спа-процедур, а про аромат я просто молчу! Хочется нюхать себя и нюхать!» - написала молодая мама в соцсети.
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