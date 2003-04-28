Раздел: Культура
Экс-супруг Ани Лорак лишился бизнеса после развода
Бывшему супругу Ани Лорак пришлось закрыть свое заведение в Киеве.
Бывший супруг Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу после развода с украинской певицей решил распрощаться с бизнесом. Мурат объявил о закрытии ночного клуба Famous в Киеве. СМИ связывают это с разрывом звездной пары, но сам бизнесмен утверждает, что готовит новый проект, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Так, в своем Instagram Мурат опубликовал новость о том, что закрывает развлекательное заведение, и пригласил киевлян на последние вечеринки в честь этого события. "Я, Мурат, учредитель Famous, приглашаю каждого из вас! Спасибо друзья, что были все эти 5 лет вместе со мной. P.S. Скоро порадуем вас новым проектом!", – написал в посте Налчаджиоглу.
Напомним, что ранее бывший муж Лорак закрыл свой караоке-бар. Ему также принадлежат загородный пляжный комплекс "Бирюза", ресторан на Днепре "Мангал" и клуб Dali Park. Мурат является руководителем люксовой косметической компании.
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Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу развелись после громкого скандала, когда Мурата якобы заметили в одном из киевских ночных клубов в компании 26-летней киевлянки Яны Беляевой. 31 января Шевченковский райсуд Киева официально расторг брак украинской певицы и турецкого бизнесмена.
Бывший супруг Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу после развода с украинской певицей решил распрощаться с бизнесом. Мурат объявил о закрытии ночного клуба Famous в Киеве. СМИ связывают это с разрывом звездной пары, но сам бизнесмен утверждает, что готовит новый проект, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Так, в своем Instagram Мурат опубликовал новость о том, что закрывает развлекательное заведение, и пригласил киевлян на последние вечеринки в честь этого события. "Я, Мурат, учредитель Famous, приглашаю каждого из вас! Спасибо друзья, что были все эти 5 лет вместе со мной. P.S. Скоро порадуем вас новым проектом!", – написал в посте Налчаджиоглу.
Напомним, что ранее бывший муж Лорак закрыл свой караоке-бар. Ему также принадлежат загородный пляжный комплекс "Бирюза", ресторан на Днепре "Мангал" и клуб Dali Park. Мурат является руководителем люксовой косметической компании.
Читайте также: Катя Осадчая похвасталась новыми снимками с отдыха
Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу развелись после громкого скандала, когда Мурата якобы заметили в одном из киевских ночных клубов в компании 26-летней киевлянки Яны Беляевой. 31 января Шевченковский райсуд Киева официально расторг брак украинской певицы и турецкого бизнесмена.
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