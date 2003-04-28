Раздел: Культура
Ани Лорак потеряла прибыльный бизнес
В СМИ подозревают, что развод с певицей побудил Мурата Налчаджиоглу закрыть прибыльный бизнес.
Развод певицы Ани Лорак с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу был едва ли не самой обсуждаемой темой 2018 года. И хотя пара уже официально развелась, об их отношениях не перестали говорить. Так, на днях стало известно, что Мурат Налчаджиоглу потерял один из своих бизнес-проектов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
На своей странице в Instagram экс-супруг Ани Лорак заявил, что ночной клуб Famous, который считался одним из престижных заведений в Киеве, закрывается. В СМИ подозревают, что развод с певицей побудил Мурата Налчаджиоглу закрыть прибыльный бизнес, однако он сам уверяет, что просто готовит к старту новый проект.
"Я, Мурат, основатель Famous, приглашаю каждого из вас! Спасибо друзья, что были все эти 5 лет вместе со мной. Скоро новый проект", – обратился он к подписчикам.
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Известно, что закрытие ночного клуба было громким светским событием столицы. По такому случаю Мурат Налчаджиоглу организовал три вечеринки, на которые пришли десятки людей. А уже с мая 2019 года клуб Famous официально прекратил свое существование.
Развод певицы Ани Лорак с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу был едва ли не самой обсуждаемой темой 2018 года. И хотя пара уже официально развелась, об их отношениях не перестали говорить. Так, на днях стало известно, что Мурат Налчаджиоглу потерял один из своих бизнес-проектов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
На своей странице в Instagram экс-супруг Ани Лорак заявил, что ночной клуб Famous, который считался одним из престижных заведений в Киеве, закрывается. В СМИ подозревают, что развод с певицей побудил Мурата Налчаджиоглу закрыть прибыльный бизнес, однако он сам уверяет, что просто готовит к старту новый проект.
"Я, Мурат, основатель Famous, приглашаю каждого из вас! Спасибо друзья, что были все эти 5 лет вместе со мной. Скоро новый проект", – обратился он к подписчикам.
Читайте также: Поклонники раскритиковали Ани Лорак за неудачный наряд
Известно, что закрытие ночного клуба было громким светским событием столицы. По такому случаю Мурат Налчаджиоглу организовал три вечеринки, на которые пришли десятки людей. А уже с мая 2019 года клуб Famous официально прекратил свое существование.
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