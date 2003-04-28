Раздел: Культура
Леди Гага примерила стильное платье от Marc Jacobs
На поясе звезда завязала клетчатую рубашку.
Популярная певица и актриса Леди Гага сфотографировалась на борту частного самолета. Знаменитость летела в Нью-Йорк, где 6 мая должен пройти бал Института костюма Met Gala.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Новые снимки Леди Гага опубликовала на своей странице в Instagram. В самолете певица позировала в зеленом платье от бренда Marc Jacobs с фруктовым принтом – грушами.
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Ее образ дополнили черные ботинки из коллекции Д Martens. и... небритые ноги. В подписи Гага рассказала, что не эпилировала ноги в течение последних четырех дней, и это полностью завершает ее кантри look.
Популярная певица и актриса Леди Гага сфотографировалась на борту частного самолета. Знаменитость летела в Нью-Йорк, где 6 мая должен пройти бал Института костюма Met Gala.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Новые снимки Леди Гага опубликовала на своей странице в Instagram. В самолете певица позировала в зеленом платье от бренда Marc Jacobs с фруктовым принтом – грушами.
Читайте также: Леди Гага примерила на себя образ Мэрилин Монро
Ее образ дополнили черные ботинки из коллекции Д Martens. и... небритые ноги. В подписи Гага рассказала, что не эпилировала ноги в течение последних четырех дней, и это полностью завершает ее кантри look.
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