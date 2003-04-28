Раздел: Культура
Звезда "Теории Большого взрыва" впервые станет отцом
Джонни Галецки признался, что не может сдерживать своей радости.
Уже несколько дней Голливуд переживает настоящий бэби-бум. Кира Найтли и Джеймс Райтон, Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс объявили о предстоящем пополнении в семье. Вслед за ними впервые готовится стать отцом и звезда сериала "Теория большого взрыва" Джонни Галецки.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Счастливой новостью актер поделился на своей официальной странице в Instagram. Джонни Галецки признался, что не может сдерживать своей радости и что вскоре его первенец появится на свет.
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"Мы на седьмом небе от счастья! С радостью сообщаем вам, что скоро станем родителями. В этот безумный и чудесный мир придет еще один маленький человек. Мы просим вас уважать нашу личную жизнь в этот радостный для нас миг", - рассказал Джонни Галецки.
Уже несколько дней Голливуд переживает настоящий бэби-бум. Кира Найтли и Джеймс Райтон, Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс объявили о предстоящем пополнении в семье. Вслед за ними впервые готовится стать отцом и звезда сериала "Теория большого взрыва" Джонни Галецки.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Счастливой новостью актер поделился на своей официальной странице в Instagram. Джонни Галецки признался, что не может сдерживать своей радости и что вскоре его первенец появится на свет.
Читайте также: Звезда "Форс-мажоров" впервые станет отцом
"Мы на седьмом небе от счастья! С радостью сообщаем вам, что скоро станем родителями. В этот безумный и чудесный мир придет еще один маленький человек. Мы просим вас уважать нашу личную жизнь в этот радостный для нас миг", - рассказал Джонни Галецки.
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