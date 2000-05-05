Раздел: Культура
Кортни Кардашьян открыла собственное шоу на YouTube
Знаменитость будет делиться полезными советами.
Старшая из сестер Кардашьян – Кортни – недавно запустила собственный лайфстайл-проект под названием Poosh. Кортни Кардашьян делится полезными советами в области здоровья, красоты и питания, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Ранее Кортни опубликовала программу из пяти упражнений для пресса, а сейчас выложила видео с тренировкой для бедер. Последнюю рутину она выполняет вместе с Хлои Кардашьян. Звезда реалити-шоу утверждает, что особые повороты и вращения способны обеспечить моментальный эффект подтяжки ягодиц.
Для тренировки вам понадобится мяч-полусфера. Он прекрасно развивает чувство равновесия, помогает укрепить мышцы всего тела и исправить осанку. Полусферу можно накачать или сдуть до необходимой вам твердости.
Читайте также: Шарлиз Терон прокомментировала слухи о вражде с Анджелиной Джоли
Смотрите, как тренер показывает Кортни и Хлои пять движений, которые помогут подтянуть и укрепить ягодицы. Лучшая часть этой программы? Вы можете выполнить все упражнения буквально за пять минут.
Старшая из сестер Кардашьян – Кортни – недавно запустила собственный лайфстайл-проект под названием Poosh. Кортни Кардашьян делится полезными советами в области здоровья, красоты и питания, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Ранее Кортни опубликовала программу из пяти упражнений для пресса, а сейчас выложила видео с тренировкой для бедер. Последнюю рутину она выполняет вместе с Хлои Кардашьян. Звезда реалити-шоу утверждает, что особые повороты и вращения способны обеспечить моментальный эффект подтяжки ягодиц.
Для тренировки вам понадобится мяч-полусфера. Он прекрасно развивает чувство равновесия, помогает укрепить мышцы всего тела и исправить осанку. Полусферу можно накачать или сдуть до необходимой вам твердости.
Читайте также: Шарлиз Терон прокомментировала слухи о вражде с Анджелиной Джоли
Смотрите, как тренер показывает Кортни и Хлои пять движений, которые помогут подтянуть и укрепить ягодицы. Лучшая часть этой программы? Вы можете выполнить все упражнения буквально за пять минут.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
258
0
Оставьте свой комментарий