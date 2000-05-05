На Аллее славы в Голливуде появилась еще одна звезда

Люси Лью удостоилась чести иметь именную звезду.



Люси Лью стала обладательницей именной звезды на Аллее Славы. Среди тех, кто пришёл поздравить актрису, были и коллеги по фильму «Ангелы Чарли», сообщает



Люси стала второй американкой азиатского происхождения, удостоенной награды именной звездой. Её предшественницей была Анна Мэй Вонг – первая добившаяся известности голливудская киноактриса китайского происхождения.



Важное событие в жизни Лью не смогли пропустить Камерон Диаз, Дрю Бэрримор и Деми Мур, сыгравшие вместе с ней в «Ангелах Чарли». Рядом со звездой также находились её маленький сын, родные и друзья. Знаменитость произнесла небольшую речь, в которой выразила благодарность своим родителям, приехавшим в Америку иммигрантами:



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«Я поняла, что вещи, которые заставляли меня чувствовать себя аутсайдером, на самом деле были самыми значительными факторами моего успеха. Эта индустрия позволила мне расти как личность и открывать для себя всё больше возможностей. Честь, которой я удостоилась сегодня, доказывает, что любой может занять свое место среди звезд». Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Люси Лью стала обладательницей именной звезды на Аллее Славы. Среди тех, кто пришёл поздравить актрису, были и коллеги по фильму «Ангелы Чарли», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю Люси стала второй американкой азиатского происхождения, удостоенной награды именной звездой. Её предшественницей была Анна Мэй Вонг – первая добившаяся известности голливудская киноактриса китайского происхождения.Важное событие в жизни Лью не смогли пропустить Камерон Диаз, Дрю Бэрримор и Деми Мур, сыгравшие вместе с ней в «Ангелах Чарли». Рядом со звездой также находились её маленький сын, родные и друзья. Знаменитость произнесла небольшую речь, в которой выразила благодарность своим родителям, приехавшим в Америку иммигрантами:«Я поняла, что вещи, которые заставляли меня чувствовать себя аутсайдером, на самом деле были самыми значительными факторами моего успеха. Эта индустрия позволила мне расти как личность и открывать для себя всё больше возможностей. Честь, которой я удостоилась сегодня, доказывает, что любой может занять свое место среди звезд».





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