Раздел: Культура
Леди Гага поделилась фотографией с борта самолета
Певица показала поклонникам, как нужно одеваться во время перелета.
В мае все звезды летят... нет, не на юг, а в Нью-Йорк на Met Gala. И одной из первых звездных гостей готовится стать «распорядительница» вечера - Леди Гага, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Вместе с дизайнером Марком Джейкобсом (который недавно сыграл свадьбу) она станет хозяйкой красочного вечера в эпатажном стиле кэмп.
32-летняя оскароносная исполнительница опубликовала идеальный самолетный образа в стиле кантри. Небрежно уложенные выбеленные волосы, платье в пол с «нативным» рисунком (принт груша) в сочетании с повязанной на талии клетчатой рубашкой.
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Fashion-пролог для эпатажной вечеринки в стиле кэмп на наш взгляд оказался блистательным!
В мае все звезды летят... нет, не на юг, а в Нью-Йорк на Met Gala. И одной из первых звездных гостей готовится стать «распорядительница» вечера - Леди Гага, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Вместе с дизайнером Марком Джейкобсом (который недавно сыграл свадьбу) она станет хозяйкой красочного вечера в эпатажном стиле кэмп.
32-летняя оскароносная исполнительница опубликовала идеальный самолетный образа в стиле кантри. Небрежно уложенные выбеленные волосы, платье в пол с «нативным» рисунком (принт груша) в сочетании с повязанной на талии клетчатой рубашкой.
Читайте также: На Аллее славы в Голливуде появилась еще одна звезда
Fashion-пролог для эпатажной вечеринки в стиле кэмп на наш взгляд оказался блистательным!
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