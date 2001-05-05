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Раздел: Культура  
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Леди Гага поделилась фотографией с борта самолета

Леди Гага поделилась фотографией с борта самолета Певица показала поклонникам, как нужно одеваться во время перелета.

В мае все звезды летят... нет, не на юг, а в Нью-Йорк на Met Gala. И одной из первых звездных гостей готовится стать «распорядительница» вечера - Леди Гага, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

Вместе с дизайнером Марком Джейкобсом (который недавно сыграл свадьбу) она станет хозяйкой красочного вечера в эпатажном стиле кэмп.

32-летняя оскароносная исполнительница опубликовала идеальный самолетный образа в стиле кантри. Небрежно уложенные выбеленные волосы, платье в пол с «нативным» рисунком (принт груша) в сочетании с повязанной на талии клетчатой рубашкой.

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Fashion-пролог для эпатажной вечеринки в стиле кэмп на наш взгляд оказался блистательным!

Леди Гага поделилась фотографией с борта самолета
Леди Гага поделилась фотографией с борта самолета
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 Теги: Леди Гага, фото

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