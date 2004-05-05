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Раздел: Культура  
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Стало известно, кто будет сниматься в ремейке "Повелителя Вселенной"

Стало известно, кто будет сниматься в ремейке "Повелителя Вселенной" Один из актеров подтвердил информацию о своем участии.

Актёр Ной Сентинео наконец-то подтвердил слухи о съемках в ремейке "Повелителя Вселенной" и рассказал, что исполнит роль принца Адама, которого в фильме 1987 года играл Дольф Лундгрен, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.

В центре сюжета - наследник трона планеты Этерния, который обладает могущественной силой. Она помогает ему в борьбе со Скелетором, мечтающем захватить мир.

Режиссёрами новой экранизации назначены Аарон и Адам Ни.

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Съёмки стартуют уже этим летом.
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 Теги: Повелитель Вселенной, ремейк

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Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
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