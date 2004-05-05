Стало известно, кто будет сниматься в ремейке "Повелителя Вселенной"

Один из актеров подтвердил информацию о своем участии.



Актёр Ной Сентинео наконец-то подтвердил слухи о съемках в ремейке "Повелителя Вселенной" и рассказал, что исполнит роль принца Адама, которого в фильме 1987 года играл Дольф Лундгрен, сообщает



В центре сюжета - наследник трона планеты Этерния, который обладает могущественной силой. Она помогает ему в борьбе со Скелетором, мечтающем захватить мир.



Режиссёрами новой экранизации назначены Аарон и Адам Ни.



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Съёмки стартуют уже этим летом. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Актёр Ной Сентинео наконец-то подтвердил слухи о съемках в ремейке "Повелителя Вселенной" и рассказал, что исполнит роль принца Адама, которого в фильме 1987 года играл Дольф Лундгрен, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино В центре сюжета - наследник трона планеты Этерния, который обладает могущественной силой. Она помогает ему в борьбе со Скелетором, мечтающем захватить мир.Режиссёрами новой экранизации назначены Аарон и Адам Ни.Съёмки стартуют уже этим летом.





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