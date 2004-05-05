Раздел: Культура
Стало известно, кто будет сниматься в ремейке "Повелителя Вселенной"
Один из актеров подтвердил информацию о своем участии.
Актёр Ной Сентинео наконец-то подтвердил слухи о съемках в ремейке "Повелителя Вселенной" и рассказал, что исполнит роль принца Адама, которого в фильме 1987 года играл Дольф Лундгрен, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.
В центре сюжета - наследник трона планеты Этерния, который обладает могущественной силой. Она помогает ему в борьбе со Скелетором, мечтающем захватить мир.
Режиссёрами новой экранизации назначены Аарон и Адам Ни.
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Съёмки стартуют уже этим летом.
Актёр Ной Сентинео наконец-то подтвердил слухи о съемках в ремейке "Повелителя Вселенной" и рассказал, что исполнит роль принца Адама, которого в фильме 1987 года играл Дольф Лундгрен, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.
В центре сюжета - наследник трона планеты Этерния, который обладает могущественной силой. Она помогает ему в борьбе со Скелетором, мечтающем захватить мир.
Режиссёрами новой экранизации назначены Аарон и Адам Ни.
Читайте также: На Аллее славы в Голливуде появилась еще одна звезда
Съёмки стартуют уже этим летом.
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