Экс-ведущая "Орла и решки" показала снимок со своей мамой

Регина Тодоренко разоткровенничалась о своей жизни



Регина Тодоренко поделилась со своими подписчиками откровенными историями со своей жизни. Популярная телеведущая выставила новое фото со своей мамой и рассказала, что вместе с ней читает книги о воспитании детей нового поколения, передает



Регина отметила, что ее мама почти 30 лет назад действовала именно по таким принципам, как описывают современные психологи. По словам Тодоренко, ее мама никогда не ругала, не била, и даже голос не повышала на нее.



При этом Регина вспомнила об одном случае, когда мама не разговаривала с ней целый день. Это случилось после того, как в 15 лет на свой день рождения она была "чуточку не в себе", когда ее парень занес на руках домой. Регина признается, что после этого случая родители еще долго подкалывали ее.



"И над всеми неприятными ситуациями мы смеялись и старались искать в них только положительные стороны. И на каждые мои выбрыки мама отвечала большой любовью (как и сейчас продолжает), пополняя "эмоциональный банковский счет", - заявила Регина.



Кроме того, она рассказала, что мама ее поддерживала во всем, и даже в детстве, когда ей не хотелось идти в школу, то мама ей разрешала пропустить первые уроки.



Кроме того, она даже объяснительные записки писала, что девочка опоздала в школу по состоянию здоровья. При этом Регина подчеркнула, что закончила школу с отличием и золотой медалью.



Тодоренко также отметила, что она всегда была с мамой очень дружна и делилась секретами даже своих подруг.



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"Мама знала всех моих друзей, а я тогда любила знакомиться по объявлению, и круг друзей менялся каждый день. А еще всех этих знакомых-незнакомых людей я водила к нам домой, и мы галдели до полуночи. У меня даже был друг, который сидел (тут должна быть отдельная история), досрочно освобожденный, и даже это родители с гордостью перетерпели", - рассказала Регина.





Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Регина Тодоренко поделилась со своими подписчиками откровенными историями со своей жизни. Популярная телеведущая выставила новое фото со своей мамой и рассказала, что вместе с ней читает книги о воспитании детей нового поколения, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна Регина отметила, что ее мама почти 30 лет назад действовала именно по таким принципам, как описывают современные психологи. По словам Тодоренко, ее мама никогда не ругала, не била, и даже голос не повышала на нее.При этом Регина вспомнила об одном случае, когда мама не разговаривала с ней целый день. Это случилось после того, как в 15 лет на свой день рождения она была "чуточку не в себе", когда ее парень занес на руках домой. Регина признается, что после этого случая родители еще долго подкалывали ее."И над всеми неприятными ситуациями мы смеялись и старались искать в них только положительные стороны. И на каждые мои выбрыки мама отвечала большой любовью (как и сейчас продолжает), пополняя "эмоциональный банковский счет", - заявила Регина.Кроме того, она рассказала, что мама ее поддерживала во всем, и даже в детстве, когда ей не хотелось идти в школу, то мама ей разрешала пропустить первые уроки.Кроме того, она даже объяснительные записки писала, что девочка опоздала в школу по состоянию здоровья. При этом Регина подчеркнула, что закончила школу с отличием и золотой медалью.Тодоренко также отметила, что она всегда была с мамой очень дружна и делилась секретами даже своих подруг."Мама знала всех моих друзей, а я тогда любила знакомиться по объявлению, и круг друзей менялся каждый день. А еще всех этих знакомых-незнакомых людей я водила к нам домой, и мы галдели до полуночи. У меня даже был друг, который сидел (тут должна быть отдельная история), досрочно освобожденный, и даже это родители с гордостью перетерпели", - рассказала Регина.





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