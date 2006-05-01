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Раздел: Культура  
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Экс-ведущая "Орла и решки" показала снимок со своей мамой

Экс-ведущая "Орла и решки" показала снимок со своей мамой Регина Тодоренко разоткровенничалась о своей жизни

Регина Тодоренко поделилась со своими подписчиками откровенными историями со своей жизни. Популярная телеведущая выставила новое фото со своей мамой и рассказала, что вместе с ней читает книги о воспитании детей нового поколения, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

Регина отметила, что ее мама почти 30 лет назад действовала именно по таким принципам, как описывают современные психологи. По словам Тодоренко, ее мама никогда не ругала, не била, и даже голос не повышала на нее.

При этом Регина вспомнила об одном случае, когда мама не разговаривала с ней целый день. Это случилось после того, как в 15 лет на свой день рождения она была "чуточку не в себе", когда ее парень занес на руках домой. Регина признается, что после этого случая родители еще долго подкалывали ее.

"И над всеми неприятными ситуациями мы смеялись и старались искать в них только положительные стороны. И на каждые мои выбрыки мама отвечала большой любовью (как и сейчас продолжает), пополняя "эмоциональный банковский счет", - заявила Регина.

Кроме того, она рассказала, что мама ее поддерживала во всем, и даже в детстве, когда ей не хотелось идти в школу, то мама ей разрешала пропустить первые уроки.

Кроме того, она даже объяснительные записки писала, что девочка опоздала в школу по состоянию здоровья. При этом Регина подчеркнула, что закончила школу с отличием и золотой медалью.

Тодоренко также отметила, что она всегда была с мамой очень дружна и делилась секретами даже своих подруг.

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"Мама знала всех моих друзей, а я тогда любила знакомиться по объявлению, и круг друзей менялся каждый день. А еще всех этих знакомых-незнакомых людей я водила к нам домой, и мы галдели до полуночи. У меня даже был друг, который сидел (тут должна быть отдельная история), досрочно освобожденный, и даже это родители с гордостью перетерпели", - рассказала Регина.

Экс-ведущая "Орла и решки" показала снимок со своей мамой
Экс-ведущая "Орла и решки" показала снимок со своей мамой
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 Теги: Регина Тодоренко, мама

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