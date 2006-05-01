Раздел: Культура
В больницу к певице МакSим позвали священника
Еще в середине апреля популярная певица МакSим попала в страшную аварию.
Фото с места происшествия многих ужаснули. Сама Марина Максимова (настоящее имя певицы МакSим, - прим. ред.) была доставлена в больницу, а все ее выступления перенесены на неопределенное время, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
Помнится, мнения поклонников относительно аварии разделились. Одни желают своей любимице скорейшего выздоровления, другие - задаются вопросом: а было ли вообще происшествие и не пиар ли это? Ведь в клипе на новую песню она тоже попадает в автоаварию - не связаны ли как-то это два события?
«Пока очень тяжело ей. Естественно, она себя очень плохо чувствует, - прокомментировала состояние МакSим продюсер Маргарита Соколова. - Не смертельное, конечно, состояние, но непростое. Очень мощный воспалительный процесс от гематом, которые она получила».
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И вот вчера стало известно, что к певице был приглашен священник. Почему именно сейчас он понадобился Марине, непонятно. Сама же звезда записала для поклонников звуковое послание, в котором сообщила, что идет на поправку. «Я очень рада, что рядом есть близкие, которые навещают и не оставляют меня», - сказала она в аудио-обращении.
Фото с места происшествия многих ужаснули. Сама Марина Максимова (настоящее имя певицы МакSим, - прим. ред.) была доставлена в больницу, а все ее выступления перенесены на неопределенное время, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
Помнится, мнения поклонников относительно аварии разделились. Одни желают своей любимице скорейшего выздоровления, другие - задаются вопросом: а было ли вообще происшествие и не пиар ли это? Ведь в клипе на новую песню она тоже попадает в автоаварию - не связаны ли как-то это два события?
«Пока очень тяжело ей. Естественно, она себя очень плохо чувствует, - прокомментировала состояние МакSим продюсер Маргарита Соколова. - Не смертельное, конечно, состояние, но непростое. Очень мощный воспалительный процесс от гематом, которые она получила».
Читайте также: МакSим госпитализирована с отдыха в Турции
И вот вчера стало известно, что к певице был приглашен священник. Почему именно сейчас он понадобился Марине, непонятно. Сама же звезда записала для поклонников звуковое послание, в котором сообщила, что идет на поправку. «Я очень рада, что рядом есть близкие, которые навещают и не оставляют меня», - сказала она в аудио-обращении.
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