ВАЖНО:Выборы 2019
» » В больницу к певице МакSим позвали священника
Раздел: Культура  
0

В больницу к певице МакSим позвали священника

В больницу к певице МакSим позвали священникаЕще в середине апреля популярная певица МакSим попала в страшную аварию.

Фото с места происшествия многих ужаснули. Сама Марина Максимова (настоящее имя певицы МакSим, - прим. ред.) была доставлена в больницу, а все ее выступления перенесены на неопределенное время, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

Помнится, мнения поклонников относительно аварии разделились. Одни желают своей любимице скорейшего выздоровления, другие - задаются вопросом: а было ли вообще происшествие и не пиар ли это? Ведь в клипе на новую песню она тоже попадает в автоаварию - не связаны ли как-то это два события?

«Пока очень тяжело ей. Естественно, она себя очень плохо чувствует, - прокомментировала состояние МакSим продюсер Маргарита Соколова. - Не смертельное, конечно, состояние, но непростое. Очень мощный воспалительный процесс от гематом, которые она получила».

Читайте также: МакSим госпитализирована с отдыха в Турции

И вот вчера стало известно, что к певице был приглашен священник. Почему именно сейчас он понадобился Марине, непонятно. Сама же звезда записала для поклонников звуковое послание, в котором сообщила, что идет на поправку. «Я очень рада, что рядом есть близкие, которые навещают и не оставляют меня», - сказала она в аудио-обращении.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: МакSим, певица

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:47 » Автор: Татьяна Ларина
     113
     0


Оставьте свой комментарий

наверх