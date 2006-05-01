Раздел: Культура
Шарлиз Терон прокомментировала отношения с Анджелиной Джоли
Актриса впервые дала комментарий по поводу слухов о ней и бывшей жене Брэда Питта
Слухи о вражде Шарлиз Терон и Анджелины Джоли в Голливуде ходят давно, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
По мнению фанатов и желтой прессы, актрисы заочно не любят друг друга вовсе не из-за романа Терон с бывшим мужем Джоли – Брэдом Питтом, а из-за кино. Якобы женщинам часто приходится бороться между собой за роли в фильмах. На днях Шарлиз развеяла этот миф и рассказала, какие отношения между ней и Анджелиной на самом деле.
Во время программы Watch What Happens Live, участницей которой стала Шарлиз Терон, ведущий Энди Коэн задал вопрос о том, была ли когда-то между двумя самыми знаменитыми женщинами Голливуда вражда, или же это на самом деле просто слухи. На что Терон ответила: "Это на 100% неправда. Мы не друзья, не проводим время вместе. Мы встречаемся исключительно на светских мероприятиях. И она всегда очень милая и приветливая".
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Отметим, что сама Анджелина Джоли, которая недавно составила шокирующее завещание, никогда не комментировала разговоры о конфликте со звездной коллегой.
Слухи о вражде Шарлиз Терон и Анджелины Джоли в Голливуде ходят давно, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
По мнению фанатов и желтой прессы, актрисы заочно не любят друг друга вовсе не из-за романа Терон с бывшим мужем Джоли – Брэдом Питтом, а из-за кино. Якобы женщинам часто приходится бороться между собой за роли в фильмах. На днях Шарлиз развеяла этот миф и рассказала, какие отношения между ней и Анджелиной на самом деле.
Во время программы Watch What Happens Live, участницей которой стала Шарлиз Терон, ведущий Энди Коэн задал вопрос о том, была ли когда-то между двумя самыми знаменитыми женщинами Голливуда вражда, или же это на самом деле просто слухи. На что Терон ответила: "Это на 100% неправда. Мы не друзья, не проводим время вместе. Мы встречаемся исключительно на светских мероприятиях. И она всегда очень милая и приветливая".
Читайте также: Шарлиз Терон заменит Анжелину Джоли
Отметим, что сама Анджелина Джоли, которая недавно составила шокирующее завещание, никогда не комментировала разговоры о конфликте со звездной коллегой.
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