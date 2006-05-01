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Раздел: Культура  
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Украинская телеведущая поделилась новыми снимками из Праги

Украинская телеведущая поделилась новыми снимками из ПрагиТелеведущая в восторге от путешествия.

Лилия Ребрик поделилась новыми снимками своего путешествия, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

«Сказати, що в Празі красиво - нічого не сказати. Тут казково красиво! Місто сонця, місто веж, місто мрій. Неймовірна атмосфера... Обов`язково потрібно побувати тут. Чим більше мандрую, нехай навіть по роботі, тим більше я розумію, як я хочу побачити світ. Скільки всього дивовижного, незнаного є навкруги.

Ну і звичайно, скрізь можна зустріти українців! Всім, з ким ми сьогодні зустрілися в Празі- вітання!!! Викладайте наші фото. Всім гарного дня!!! Я- на Київ. Завтра побачимося в ефірі. Прокидаємось разом?)» - поделилась своими впечатлениями от Праги Лилия Ребрик.

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Этот пост звезда сопроводила серией снимков из столицы Чехии.

Украинская телеведущая поделилась новыми снимками из Праги
Украинская телеведущая поделилась новыми снимками из Праги
Украинская телеведущая поделилась новыми снимками из Праги
Украинская телеведущая поделилась новыми снимками из Праги
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 Теги: Лилия Ребрик, Прага

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