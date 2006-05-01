Раздел: Культура
Украинская телеведущая поделилась новыми снимками из Праги
Телеведущая в восторге от путешествия.
Лилия Ребрик поделилась новыми снимками своего путешествия, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
«Сказати, що в Празі красиво - нічого не сказати. Тут казково красиво! Місто сонця, місто веж, місто мрій. Неймовірна атмосфера... Обов`язково потрібно побувати тут. Чим більше мандрую, нехай навіть по роботі, тим більше я розумію, як я хочу побачити світ. Скільки всього дивовижного, незнаного є навкруги.
Ну і звичайно, скрізь можна зустріти українців! Всім, з ким ми сьогодні зустрілися в Празі- вітання!!! Викладайте наші фото. Всім гарного дня!!! Я- на Київ. Завтра побачимося в ефірі. Прокидаємось разом?)» - поделилась своими впечатлениями от Праги Лилия Ребрик.
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Этот пост звезда сопроводила серией снимков из столицы Чехии.
Лилия Ребрик поделилась новыми снимками своего путешествия, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
«Сказати, що в Празі красиво - нічого не сказати. Тут казково красиво! Місто сонця, місто веж, місто мрій. Неймовірна атмосфера... Обов`язково потрібно побувати тут. Чим більше мандрую, нехай навіть по роботі, тим більше я розумію, як я хочу побачити світ. Скільки всього дивовижного, незнаного є навкруги.
Ну і звичайно, скрізь можна зустріти українців! Всім, з ким ми сьогодні зустрілися в Празі- вітання!!! Викладайте наші фото. Всім гарного дня!!! Я- на Київ. Завтра побачимося в ефірі. Прокидаємось разом?)» - поделилась своими впечатлениями от Праги Лилия Ребрик.
Читайте также: Украинская телеведущая поделилась снимками семейного отдыха
Этот пост звезда сопроводила серией снимков из столицы Чехии.
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