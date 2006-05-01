Раздел: Культура
MARUV удивила откровенной фотосессией
Певица показала эмоциональные портретные кадры
Популярная певица MARUV (Анна Корсун) эпатирует и шокирует своими провокационными перформансами на сцене и откровенными фотосессиями, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Ее образ роковой и властной женщины-вамп приводит в восторг многочисленных поклонников, а выступления, граничащие с эротическими шоу, заставляют их сердца учащенно биться. Недавно артистка приехала с концертом в Дубае, где успела отдохнуть и расслабиться на пляже, засветив фигуру и аппетитные формы в бикини. Она также решила порадовать поклонниками чувственными портретными снимками из нового фотосета, опубликовав результаты своих творческих экспериментов перед объективом в Instagram.
На серии кадров Анна запечатлена в пикантном сетчатом наряде. Весь акцент - на выражении лица и эмоции звезды. Она продемонстрировала на камеру настоящую страсть и чувственное наслаждение.
Призывно приоткрытые губы с алой помадой, прикрытие веки, влажные растрепанные в художественном беспорядке волосы и слегка прищуренный взгляд помогли создать эффектные и запоминающиеся образы, которые мгновенно оценили ее поклонники.
Подписчики звезды пришли в полный восторг от легкости и естественности, с которой MARUV перевоплощается в роковую секси-диву.
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"Анечка, ты всегда прелестна!", "Шикарная Марув", "Ты классная и сильная девушка!", "Горячая", "Какая красотка! Я не могу просто… Ааа, как тебе идет этот образ!", "Кошечка! Эстетика зашкаливает", "Каждая фотография - отражение огромнейшего потенциала, внутреннего магнетизма, силы, безумной красоты, сексуальности, женственности!", "Красивая до мурашек", "Какая ты нереальная! Такая эпатажная на сцене, а в жизни просто ангелок", - восторгались комментаторы.
Популярная певица MARUV (Анна Корсун) эпатирует и шокирует своими провокационными перформансами на сцене и откровенными фотосессиями, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Ее образ роковой и властной женщины-вамп приводит в восторг многочисленных поклонников, а выступления, граничащие с эротическими шоу, заставляют их сердца учащенно биться. Недавно артистка приехала с концертом в Дубае, где успела отдохнуть и расслабиться на пляже, засветив фигуру и аппетитные формы в бикини. Она также решила порадовать поклонниками чувственными портретными снимками из нового фотосета, опубликовав результаты своих творческих экспериментов перед объективом в Instagram.
На серии кадров Анна запечатлена в пикантном сетчатом наряде. Весь акцент - на выражении лица и эмоции звезды. Она продемонстрировала на камеру настоящую страсть и чувственное наслаждение.
Призывно приоткрытые губы с алой помадой, прикрытие веки, влажные растрепанные в художественном беспорядке волосы и слегка прищуренный взгляд помогли создать эффектные и запоминающиеся образы, которые мгновенно оценили ее поклонники.
Подписчики звезды пришли в полный восторг от легкости и естественности, с которой MARUV перевоплощается в роковую секси-диву.
Читайте также: Марион Котийяр удивила откровенной фотосессией
"Анечка, ты всегда прелестна!", "Шикарная Марув", "Ты классная и сильная девушка!", "Горячая", "Какая красотка! Я не могу просто… Ааа, как тебе идет этот образ!", "Кошечка! Эстетика зашкаливает", "Каждая фотография - отражение огромнейшего потенциала, внутреннего магнетизма, силы, безумной красоты, сексуальности, женственности!", "Красивая до мурашек", "Какая ты нереальная! Такая эпатажная на сцене, а в жизни просто ангелок", - восторгались комментаторы.
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