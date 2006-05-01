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Раздел: Культура  
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MARUV удивила откровенной фотосессией

MARUV удивила откровенной фотосессиейПевица показала эмоциональные портретные кадры

Популярная певица MARUV (Анна Корсун) эпатирует и шокирует своими провокационными перформансами на сцене и откровенными фотосессиями, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

Ее образ роковой и властной женщины-вамп приводит в восторг многочисленных поклонников, а выступления, граничащие с эротическими шоу, заставляют их сердца учащенно биться. Недавно артистка приехала с концертом в Дубае, где успела отдохнуть и расслабиться на пляже, засветив фигуру и аппетитные формы в бикини. Она также решила порадовать поклонниками чувственными портретными снимками из нового фотосета, опубликовав результаты своих творческих экспериментов перед объективом в Instagram.

На серии кадров Анна запечатлена в пикантном сетчатом наряде. Весь акцент - на выражении лица и эмоции звезды. Она продемонстрировала на камеру настоящую страсть и чувственное наслаждение.

Призывно приоткрытые губы с алой помадой, прикрытие веки, влажные растрепанные в художественном беспорядке волосы и слегка прищуренный взгляд помогли создать эффектные и запоминающиеся образы, которые мгновенно оценили ее поклонники.

Подписчики звезды пришли в полный восторг от легкости и естественности, с которой MARUV перевоплощается в роковую секси-диву.

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"Анечка, ты всегда прелестна!", "Шикарная Марув", "Ты классная и сильная девушка!", "Горячая", "Какая красотка! Я не могу просто… Ааа, как тебе идет этот образ!", "Кошечка! Эстетика зашкаливает", "Каждая фотография - отражение огромнейшего потенциала, внутреннего магнетизма, силы, безумной красоты, сексуальности, женственности!", "Красивая до мурашек", "Какая ты нереальная! Такая эпатажная на сцене, а в жизни просто ангелок", - восторгались комментаторы.

MARUV удивила откровенной фотосессией
MARUV удивила откровенной фотосессией
MARUV удивила откровенной фотосессией
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 Теги: MARUV, фотосессия

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