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Раздел: Культура  
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Полякова рассказала, почему не показывает мужа в Сети

Полякова рассказала, почему не показывает мужа в Сети5 мая Оля Полякова решила откровенно ответить на вопросы от подписчиков.

Популярная украинская певица Оля Полякова стала очень популярной не только на сцене в роли певицы, но и обзавелась довольно известным блогом в Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сlutch

Женщина с удовольствием делится подробностями личной жизни и часто ведет прямые эфиры, где открыто общается с подписчиками. Кстати, недавно теледива высказалась в сторону популярного шоу Холостяк.

На этот раз, поклонники поинтересовались у звезды, почему она не показывает супруга в прямых эфирах в Instagram. Женщина ответила на вопрос прямо и не стала скрывать свое отношения к этому вопросу.

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Оля сказала, что ее супруг не любит фотографироваться и сниматься, а она в свою очередь уважает его мнение и не собирается нарушать его право на приватность. В чем мы ее поддерживаем.

Полякова рассказала, почему не показывает мужа в Сети
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 Теги: Оля Полякова, муж

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