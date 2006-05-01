Полякова рассказала, почему не показывает мужа в Сети

5 мая Оля Полякова решила откровенно ответить на вопросы от подписчиков.



Популярная украинская певица Оля Полякова стала очень популярной не только на сцене в роли певицы, но и обзавелась довольно известным блогом в Instagram, пишет



Женщина с удовольствием делится подробностями личной жизни и часто ведет прямые эфиры, где открыто общается с подписчиками. Кстати, недавно теледива высказалась в сторону популярного шоу Холостяк.



На этот раз, поклонники поинтересовались у звезды, почему она не показывает супруга в прямых эфирах в Instagram. Женщина ответила на вопрос прямо и не стала скрывать свое отношения к этому вопросу.



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Оля сказала, что ее супруг не любит фотографироваться и сниматься, а она в свою очередь уважает его мнение и не собирается нарушать его право на приватность. В чем мы ее поддерживаем.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Популярная украинская певица Оля Полякова стала очень популярной не только на сцене в роли певицы, но и обзавелась довольно известным блогом в Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сlutch Женщина с удовольствием делится подробностями личной жизни и часто ведет прямые эфиры, где открыто общается с подписчиками. Кстати, недавно теледива высказалась в сторону популярного шоу Холостяк.На этот раз, поклонники поинтересовались у звезды, почему она не показывает супруга в прямых эфирах в Instagram. Женщина ответила на вопрос прямо и не стала скрывать свое отношения к этому вопросу.Оля сказала, что ее супруг не любит фотографироваться и сниматься, а она в свою очередь уважает его мнение и не собирается нарушать его право на приватность. В чем мы ее поддерживаем.





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