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Раздел: Культура  
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Мишель Андраде рассказала о будущей свадьбе

Мишель Андраде рассказала о будущей свадьбеПо словам певицы, родственники ждут от нее новости о замужестве.

Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде рассказала о своих планах на будущую свадьбу, в частности, о предпочтениях в выборе платья невесты. Об этом Мишель рассказала в интервью в "Светской жизни", пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

По словам певицы, родственники ждут от нее новости о замужестве. Сравнивая украинскую и боливийскую свадьбы девушка отметила, что в Боливии обязательно отец должен танцевать с невестой.

"У меня очень большая семья. Я имею много двоюродных сестер, и они старше меня. Так что моя очередь еще не пришла. Конечно, они у меня спрашивают "когда", а я говорю "когда будет свадьба, я вам первым рассказажу"", – ответила Андраде.

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Вместе с тем, как добавила Мишель, ей не нравятся пышные платья. "Мне нравятся такие, чтобы были по фигуре и с открытой спиной... Но надо найти себе хорошего жениха", – пошутила она.
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 Теги: Мишель Андраде, свадьба

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